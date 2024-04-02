Микроконтроллеры АО «НИИЭТ» находят применение в отечественных устройствах для электротранспорта

Микроконтроллеры разработки воронежского Научно-исследовательского института электронной техники (АО «НИИЭТ», входит в группу компаний «Элемент») применяются в устройствах для управления питанием электрического транспорта, производимых российской компанией «Рубрукс». Первым таким устройством стал тяговый инвертор, построенный на ИМС 1921ВК035. Об этом CNews сообщили представители АО «НИИЭТ».

Российская компания «Рубрукс» специализируется на разработке и производстве узлов и агрегатов тягового электропривода и бортовых систем электропитания мобильного применения ‒ компонентов приводов транспортных средств с электрической и гибридной трансмиссией, таких как электромобили, электробусы, электропогрузчики, суда с электрической тягой, специальные транспортные средства для нужд МЧС и проч. Особенностью решений предприятия является сочетание большой мощности с низким весом и компактными размерами, необходимыми для мобильных систем.

Около трех лет назад в компании было принято решение о разработке тягового инвертора на отечественном контроллере. Рассмотрев несколько вариантов, специалисты предприятия остановились на микроконтроллере 1921ВК035 разработки АО «НИИЭТ».

«Особенность этого контроллера в том, что он довольно компактных размеров. Кроме того, он выполнен в металлокерамическом корпусе, что позволяет работать в широком диапазоне температур, перекрывающем все сферы применения нашего инвертора», ‒ сказал Кирилл Ильин, технический директор компании «Рубрукс». Также, по его словам, немаловажную роль в выборе микроконтроллера 1921ВК035 сыграла его доступность и достаточно полная техническая документация на изделие, позволившая разработчикам быстро освоить новый компонент.

Микроконтроллеры АО «НИИЭТ» находят применение в отечественных устройствах для электротранспорта

Ранее в изделиях «Рубрукс» применялись микроконтроллеры западного, а также китайского производства. Тяговый инвертор стал первым проектом, реализованном на российском контроллере. В настоящее время компанией разрабатывается DC/DC-преобразователь так же на основе ИМС 1921ВК035, ведется диалог с АО «НИИЭТ» по вопросам применения компонентной базы института в других решениях. В частности, речь идет об использовании ИМС ШИМ-контроллеров, а также силовых транзисторов на основе нитрида галлия.

«1921ВК035 ‒ часть семейства наших микроконтроллеров, предназначенных прежде всего для управления электроприводами, но при этом обладающих определенной универсальностью. Коллеги из компании «Рубрукс» нашли для него отличное применение, воспользовавшись его преимуществами ‒ быстродействием и богатым набором встроенных периферийных блоков», ‒ сказал коммерческий директор АО «НИИЭТ» Владимир Малеев.

По его словам, отечественный рынок устройств для управления электропитанием в настоящее время составляет порядка 200 тыс. изделий в год и продолжает активно расти, в том числе благодаря развитию электрического транспорта, поэтому АО «НИИЭТ» рассматривает данное направление как одно из наиболее перспективных с точки зрения применения электронных компонентов разработки института.