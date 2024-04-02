MANGO OFFICE выпустил HR-робота для крупного бизнеса

Новинка поможет HR-директорам корпораций оцифровать процесс найма, ускорить отправку офферов и отдать рутину роботам

В 2024 году крупный бизнес и HR-директоры работают под давлением нехватки кадров. Закрывать воронку найма всё сложнее и сложнее.

Руководители отделов кадров часто сталкиваются с большими проблемами. HR-процессы — не контролируются и непрозрачны. У топ-менеджеров не оцифрован конвейер подбора. А рекрутеры работают в десятках разных систем. Всё это приводит к росту рутины и замедляет бизнес.

У HR-директоров нет точной информации:

Сколько звонков сделал или принял сотрудник за день?

Сколько диалогов были успешными?

Насколько точно соблюдались скрипты собеседования?

Как кандидат реагировал на слова рекрутера?

Как отрабатывались возражения?

Какой объем рабочего дня сотрудника занимает рутина?

Как делегировать шаблонные HR-задачи искусственному интеллекту?

HR-робот может сам:

Отобрать и передать резюме из HRM-системы в кампанию исходящего обзвона

Обзвонить кандидатов и зафиксировать результаты в HRM-системе

Назначить собеседование и напомнить о встрече

Отправить схему проезда в офис

Прислать список документов для оформления на работу

Ответить на шаблонные вопросы при адаптации

Проконтролировать качество диалогов с соискателями

В целом, HR-робот поможет компании: автоматизировать коммуникации, оцифровать наем, ускорить отклик и отправку офферов. А также создать отчёты для руководителей.

Новинка легко интегрируется в популярные HRM-системы – Skillaz, Estaff, Поток, Хантфлоу, СберПодбор.

Инструмент поможет корпорациям: