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ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании.

GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г. перед компанией встала задача импортозамещения программного обеспечения. Для обеспечения бесперебойной работы было необходимо локализовать ИТ-сервисы. После проведения анализа рынка и рассмотрения альтернативных вариантов компания обратилась к ГК Softline с задачами миграции и ее сопровождения.

На этапе пресейла компании сформировали подробный план переноса ИТ-инфраструктуры клиента. Одним из первых шагов в направлении импортозамещения стало внедрение новой системы складского учета. Совместно с экспертами ГК Softline специалисты GXO Logistics проанализировали текущие продукты и остановили выбор на «Softline Мультиоблако». Решение в пользу облака ГК Softline в качестве ресурсной платформы было принято на основании двух критериев: удобство в эксплуатации и соответствие технологическим требованиям. Специалисты Softline предоставили ресурсы IaaS для системы складского учета, после чего компании перешли ко второму этапу импортозамещения.

Следующим шагом по локализации ИТ-сервисов GXO Logistics обозначил необходимость перехода на отечественные почтовую систему и платформу унифицированных коммуникаций. Среди представленных на рынке продуктов наиболее релевантным оказался «Виртуальный Офис» от «Softline Мультиоблако». Он включает в себя доступ к системе корпоративных коммуникаций (голосовые и видеозвонки, чаты, конференции), а также к электронной почте, что закрывало потребности клиента. Команда Softline не только предоставила подписку на сервис по модели SaaS, но и осуществила миграцию содержимого почтовых ящиков пользователей для ускорения и упрощения процесса перехода.

Третьим этапом в работе над проектом стал перевод виртуальных машин ИТ-инфраструктуры заказчика в российское облако. Критериями при выборе площадки были надежность, гибкость ценообразования и широкий набор сервисов. Исходя из того, что «Softline Мультиоблако» соответствовало требованиям, и, кроме того, на предыдущих этапах проекта команда Softline продемонстрировала большой опыт и экспертизу, специалисты GXO Logistics выбрали его для размещения. Эксперты Softline предоставили ресурсы IaaS для миграции виртуальных машин, а также сопроводили переход.

На данный момент перенос основных сервисов завершен, команда Softline оказывает услуги по технической поддержке предоставленных решений. Вдобавок, поскольку данные, развернутые на ресурсах «Softline Мультиоблако», являются критически важными для бизнеса, заказчик совместно со специалистами Softline принял решение о необходимости осуществления резервного копирования ресурсов, а также определения регламента восстановления информации. Благодаря этому удалось усилить защиту данных от потери и гарантировать бесперебойность работы систем.

«Благодаря реализованным проектам нам удалось выстроить для GXO Logistics единую экосистему и настроить между собой работу их сервисов. Это значительно упростило пользование решениями, а, что еще важнее, позволило обеспечить отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры. Теперь данные заказчика надежно защищены, и доступ к ним гарантирован в любой момент. Мы продолжаем сотрудничество и надеемся, что в дальнейшем сможем реализовать не один совместный проект», — отметил Борис Эйфус, руководитель направления отраслевых решений в департаменте развития сервисов ГК Softline.

«Мы благодарим специалистов ГК Softline за проделанную работу. Проект был масштабным и трудозатратным, при этом команда «Softline Мультиоблако» сопровождала миграцию на всех этапах и оказывала консультации по решениям. Это помогло значительно ускорить процесс перехода и избежать проблем, обычно сопутствующих локализации. Теперь Softline оказывает нам услуги технической поддержки, и благодаря этому удается оперативно решать возникающие вопросы», — сказал Дмитрий Корнилов, директор по информационным технологиям и системам GXO Logistics.

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