«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-технологий Axiom JDK как комплексное решение для контейнеризованных нагрузок.

Проведение испытаний стало ответом на возросшие требования компаний к повышению эффективности разработки и эксплуатации приложений в контейнеризованной среде. Результаты тестирования подтверждают полную совместимость легковесного Java-контейнера Axiom Runtime Container и стандартизованного сервера Java-приложений Libercat с Deskhouse Kubernetes Platform. Axiom JDK и «Флант» выпустили двусторонние сертификаты.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — это платформа с открытым исходным кодом для создания Kubernetes-кластеров и управления ими на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. На сегодняшний день на DKP запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах крупных компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла.

Продукт Axiom Runtime Container представляет собой легковесный Java-контейнер. Он создан на основе контейнерной ОС Axiom Linux и версии Lite среды разработки и запуска Java Axiom JDK, специально оптимизированных для облаков и микросервисов. Минимальный размер такого Java-контейнера, включая ОС и JDK, составляет всего 41 МБ, что в 12 раз меньше обычного. Это позволяет экономить инженерное время и вычислительные ресурсы, а также повышает безопасность за счет уменьшения поверхности атаки.

Стандартизованный сервер Java-приложений Liberсat, основанный на открытых исходных кодах Apache Tomcat, предназначен для работы с технологиями Java EE/Jakarta EE. Liberсat выступает альтернативой программным продуктам Oracle WebLogic, IBM WebSphere, RedHat JBoss, RedHat WildFly и др. Это единственный сервер приложений сравнимого уровня в реестре российского ПО. Он совместим с отечественными СУБД, ОС и оборудованием и поставляется вместе со средой исполнения Java Axiom JDK.

«Мы продолжаем инвестировать в совместимость и сертификацию наших технологий и благодарим партнеров за сотрудничество. Это значимые шаги, которые помогают заказчикам выполнять KPI по импортозамещению. Платформа Deckhouse для создания Kubernetes-кластеров и среда разработки и исполнения Java Axiom JDK представляют два различных уровня технологий, при этом они могут взаимодействовать при развертывании Java-приложений в облачных средах. Благодаря управлению упакованными в контейнеры приложениями создается изолированное окружение для их запуска, упрощается развертывание и масштабирование. Мы уверены, что наше комплексное решение на базе легковесного Java-контейнера поможет заказчикам повышать эффективность разработки, производительность и отказоустойчивость критически важных систем», — отметил Алексей Кузнецов, директор по работе с партнерами Axiom JDK.

«Deckhouse Kubernetes Platform и линейка Axiom JDK отвечают современным запросам компаний, ориентированным на построение быстрорастущего и надежного бизнеса. Технологическая совместимость наших продуктов позволит заказчикам ускорить процессы разработки приложений и миграцию с проприетарных решений. Испытания подтвердили, что в российской платформе для создания Kubernetes-кластеров можно эффективно использовать отечественные Java-контейнеры. Благодаря этому компании смогут повысить эффективность использования текущей инфраструктуры на базе Java, реализовать планы по импортозамещению и создать новые перспективные решения», — сказал Александр Титов, управляющий партнер компании «Флант».