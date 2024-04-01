Состоялся запуск АИС страхования

1 апреля 2024 г. дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО «НСИС» — созданная 13 апреля 2023 г. дочерняя организация Банка России. Об этом CNews сообщили представители АО «НСИС».

В течение полугода на страховом рынке данные о страховании по закону поступают в две информационные системы — АИС ОСАГО, оператором которой выступает «Российский Союз Автостраховщиков», и АИС страхования, за которую отвечает АО «НСИС». Фактически, АИС ОСАГО уже вошла в АИС страхования как ее составная часть: новая информационная система состоит из модулей по видам страхования (ОСАГО, КАСКО и ДСАГО, жилье граждан) и модуля Бюро страховых историй.

С 1 октября 2024 г. РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО «НСИС». В связи с этим с 1 октября 2024 г. для страховщиков изменится порядок заключения договоров ОСАГО , но для страхователей эти изменения будут бесшовными. Функционал АИС страхования в полном объеме будет развернут к 1 октября 2024 г.

Единое технологическое решение по различным видам страхования позволяет минимизировать расходы как на стороне оператора АИС страхования, так и на стороне страховщиков, присоединяющихся к информационному обмену с АО «НСИС».

Дальнейшее развитие информационной системы также будет основываться на существующем технологическом решении.

С 1 апреля 2024 г. информация из АИС страхования может быть получена гражданами на портале «Госуслуг», а в ближайшее время будет обеспечен доступ пользователей АИС страхования к своей страховой истории через личный кабинет на сайте АО «НСИС». В рамках осуществления деятельности АО «НСИС», как оператор автоматизированной информационной системы страхования, будет осуществлять информационное взаимодействие с различными органами власти и ведомствами для верификации и обогащения данных по заключаемым договорам страхования с целью предотвращения страхового мошенничества, обеспечения доступности страховых услуг, снижения количества жалоб и обращений со стороны страхователей и т.д.