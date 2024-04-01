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Российский ИТ-разработчик и ведущие неврологи России развивают новые цифровые технологии

ООО «РТК Радиология», российский разработчик ИТ-решений в области информатизации здравоохранения (входит в группу компаний «Цифромед») и Медицинская ассоциация врачей и центров рассеянного склероза и других нейроиммунологических заболеваний (МАВРС) подписали Договор о партнерстве с целью развития цифровых технологий в области неврологии и разработки специального модуля Единой радиологической информационной системы (ЕРИС). Об этом CNews сообщили представители ООО «РТК Радиология».

Рассеянный склероз является одним из самых распространенных заболеваний центральной нервной системы, особенно среди лиц молодого возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается более 2 млн больных рассеянным склерозом.

Синергия научных знаний, врачебного опыта неврологов, многолетнего опыта ИТ-специалистов в разработке и внедрении автоматизированных решений способна создать инструмент для автоматического анализа очагов рассеянного склероза, мониторинга течения заболевания и контроля эффективности применения терапии.

«Наша ассоциация объединяет как ведущих Российский экспертов и ученых, признанных во всем мире в области неврологии и аутоиммунных заболеваний нервной системы, так и практикующих врачей неврологов, работающих от первичного звена здравоохранения до главных врачей ЛПУ. Мы верим, что совместная разработка поможет врачам в своевременном выявлении динамики заболевания и предотвращении возможных осложнений. Сейчас специалисты используют совокупность инструментальных методов диагностики, анамнеза и собственного опыта, новое решение позволит стандартизировать и автоматизировать часть процессов», - сказал Вице-Президент МАВРС Евгений Евдошенко.

Заместитель технического директора «РТК Радиология» Алексей Быченков: «Сотрудничество с МАВРС ценно для нас не только методической и консультационной поддержкой, оказываемой врачами ассоциации на этапе разработки нового ИТ-продукта, мы надеемся, что совместная работа приведет к повышению качества и доступности диагностики, а также терапии, оказываемой при таком социально значимом заболевании, как рассеянный склероз».

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ООО «РТК Радиология» - дочерняя компания ПАО «Ростелеком», специализируется на создании и внедрении в регионах России цифровых платформ и ИТ-решений для автоматизации служб лучевой диагностики.

Единая радиологическая информационная система – основной продукт ООО «РТК Радиология».

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