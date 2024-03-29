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Pyrus обновила BPM-платформу Pyrus Datacenter

Российский разработчик low-code-BPM-платформы Pyrus объявил об обновлении Pyrus Datacenter — безоблачной версии Pyrus, развертывание которой происходит на серверах заказчика, что позволяет бизнесу держать все процессы и данные под полным контролем, обеспечивая исключительную безопасность.

Функционал безоблачного Pyrus дополнила база знаний, расширив возможности платформы в области обучения и развития персонала. Интеграция знаний компании в Pyrus позволяет сотрудникам быстрее осваивать процессы, выстроенные на платформе, ускоряя цифровизацию и автоматизацию бизнеса. Это особенно полезно организациям с большим штатом сотрудников и разветвленной сетью филиалов, стремящимся обеспечить единые стандарты работы и преемственность корпоративной культуры: банкам, ритейлу, промышленным предприятиям, телекоммуникационным компаниям.

Функционал базы знаний включает все привычные инструменты для создания статей, рабочих инструкций, документации проектов и совместной работы с ними, включая совместное редактирование статей в режиме реального времени, историю версий, гибкое управление доступом, легкий импорт из Confluence и других систем.

Максим Нальский, основатель Pyrus, сказал: «Мы постоянно работаем над развитием Pyrus Datacenter, чтобы гарантировать лучший опыт работы крупным предприятиям, где критически важна не только производительность и стабильность системы, но и исключительная защищенность данных и бизнес-процессов».

Новые возможности Pyrus Datacenter: база знаний: централизованное пространство для хранения информации и опыта компании, доступное сотрудникам, партнёрам и клиентам; улучшенная производительность поиска: нужная информация всегда под рукой, благодаря оптимизации поисковых алгоритмов; эскалация по этапам: настройка этапов маршрута согласования заявки с новым расширением «Эскалация»; новый интерфейс входа: упрощенный доступ к системе с помощью QR-кодов; улучшенная производительность системы: Pyrus Datacenter выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, обеспечивая при этом высокую производительность и стабильность при средних требованиях к ресурсам.

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