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Робот с российским паспортом: решение контакт-центра «Ростелекома» вошло в реестр отечественного ПО

«Ростелеком Контакт-центр» (D/O: Digital Operator) зарегистрировал в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России собственную разработку — интеллектуального цифрового помощника DO Digital Assistant RoBot (DO RoBot) для обработки обращений. Робот стал третьим продуктом компании, вошедшим в реестр. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Профессионально обученный робот «Ростелекома» общается с клиентами в чатах и по телефону, используя алгоритмы машинного обучения и глубинные нейронные сети, понимает живую речь и вопросы и отвечает на них согласно разработанному сценарию. Фирменный чат-бот позволяет решать до 80% часто задаваемых вопросов, работает круглосуточно и без выходных, снижает нагрузку на операторов.

Решение с использованием искусственного интеллекта востребовано в таких сферах бизнеса, как финуслуги, страхование, ретейл, здравоохранение, грузоперевозки, интернет-провайдинг и других, где нужна автоматизированная круглосуточная поддержка при низкой нагрузке на контакт-центр.

«Данное цифровое решение является собственной разработкой нашей ИТ-команды. За 2023 год интеллектуальный цифровой помощник обработал 48 млн звонков и 10 млн обращений в чатах. Успешная реализация проекта позволила войти в реестр отечественного ПО, что позволит масштабировать решение под любые задачи бизнеса и государственных структур. Цифровая трансформация инструментов работы операторов контакт-центра — важный этап по переходу компании на импортозамещение», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

В 2023 г. «Ростелеком Контакт-центр» завершил цифровую трансформацию и представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков. Сегодня все продукты компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО: система управления знаниями, омничат и робот.

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«Ростелеком Контакт-центр» (дочерняя компания «Ростелекома») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единый государственный экзамен, единый день голосования, перепись населения и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7 тыс. человек.

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