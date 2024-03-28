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НТЦ ИТ «Роса» и «Е-Флопс» объявили о совместимости своих решений

Российский разработчик системного инфраструктурного ПО компания «Роса» и российская технологическая компания, разработчик и производитель платформ хранения и обработки данных «Е-Флопс» успешно завершили тестирование совместимости своих продуктов.

ОС «Роса Хром» была протестирована на двух эмулирующих серверах архитектуры ARM64 с процессорами семейства Ampere Altra и Altra Max, R152-P31 в односокетном исполнении с 64 процессорными ядрами и сервере R282-P91 в двухсокетном исполнении с 256 процессорными ядрами.

В рамках развития экосистемы ПО, совместимого с архитектурой ARM64, компания «Е-Флопс» временно использует эмулирующие серверы сторонних производителей. Эти серверы, также построенные на процессорах Ampere Altra и Altra Max, максимально близкие по компонентной базе к серверам собственной разработки «Е-Флопс».

Операционная система «Роса Хром» рекомендована для использования в корпоративной среде, объединяя простоту и доступность Linux с технологической совместимостью с другими сертифицированными продуктами компании «Роса». Это позволяет легко создавать инфраструктуру любой сложности с разными уровнями безопасности.

Операционная система «Роса Хром» основана на российском репозитории ROSA 2021.1, использует собственную среду и платформу ABF для сборки и управления дистрибутивом. На этой же платформе создана мобильная операционная система «Роса Мобайл» и ОС для удаленного доступа «Роса Барий». Важно отметить, что все серверные мощности для разработки и дистрибуции находятся в России, обеспечивая защиту от потенциальных угроз.

Модульный сервер М1 – это универсальное решение для построения корпоративных ЦОДов и суперкомпьютеров, сочетающее энергоэффективную процессорную архитектуру, умное хранение данных, поддержку GPU-ускорителей, высокоскоростные внешние интерфейсы, совместимость с экосистемой отечественного ПО. В форм-факторе 6U размещаются до 10 двухпроцессорных вычислительных модулей, аналогичных классическим серверам 1U. Конфигурации модульного сервера М1 включают 4 модели вычислительных модулей и 2 типа шасси – для классических ЦОДов и для ЦОДов, построенных по стандарту ОСР v.2 12V и 48V.

Подтвержденная совместимость аппаратных платформ «Е-Флопс» с ОС «Роса» позволит двигаться дальше, добиваясь совместимости с прикладным ПО, базирующемся на ОС «Роса Хром».

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