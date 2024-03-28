ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства

Российская ИТ-компания ITFB Group и ГК «Астрал» объявили о старте технологического партнерства. Решение «Астрал.Платформа API УНЭП» интегрировано в «Симфонию» — платформу интеллектуального управления контентом и цифровизации бизнес-процессов (ЕСМ/CSP/BPM), разработанную ITFB Group.

ITFB Group интегрировала решение «Астрал.Платформа» в «Симфонию» для массового выпуска неквалифицированных подписей (УНЭП). Благодаря партнерству компании-заказчики, которые используют платформу «Симфония», получат инструмент для электронного подписания документов.

«Мы рады расширить спектр услуг платформы благодаря партнерству с ГК «Астрал». Теперь наши клиенты могут получить услугу по электронному подписанию документов с применением УНЭП: от выпуска сертификата до подписания самого документа. Наша цель — обеспечить высококачественное обслуживание и поддержку клиентов, предлагая инновационные решения», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group.

«Симфония» — собственная разработка компании ITFB Group в области ЕСМ/CSP/BPM. Решение внесено в реестр российского ПО в конце 2022 г. Платформа предназначена для хранения цифрового контента в едином репозитории, цифровизации бизнес-процессов, организации единого цифрового пространства и замены западных ЕСМ, таких как Documentum, OpenText, FileNet и другие. Платформа представляет собой набор функциональных модулей, которые можно комбинировать под индивидуальные потребности пользователя.

«Коллеги выбрали «Астрал.Платформу», так как она представляет собой самодостаточный интеграционный сервис для выпуска УНЭП и подписания документов этими подписями по API. Интеграционное решение позволило усилить функционал «Симфонии» и подписывать документы с любого устройства. Мы очень довольны сотрудничеством с партнерами из ITFB Group и тем, каким получился проект в итоге. У коллег схожий с нами фокус — удобство клиентов, и мы рады, что позволили им организовать процесс бесшовно и комфортно», — сказал Александр Новосельцев, руководитель продуктов ГК «Астрал».

ГК «Астрал» — стратегический партнер фирмы «1С», аккредитованный удостоверяющий центр, сертифицированный доверенный оператор электронного документооборота и один из трех крупнейших операторов юридически значимого электронного документооборота, перевозочных документов. «API УНЭП» — сервис «Астрал.Платформы» для массового дистанционного выпуска усиленных неквалифицированных электронных подписей. Подтверждение подписания документов осуществляется через код активации токена, отправленного на мобильный телефон или email пользователя. Это исключает необходимость установки криптосистемы на стороне клиента и предоставляет возможность подписывать документы с любого устройства неквалифицированной ЭП.