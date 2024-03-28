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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Искусственный интеллект отвечает за комфорт пассажиров автобусов в Подмосковье

В Московской области все рейсовые автобусы контролируют с помощью технологий искусственного интеллекта. Еженедельно ИИ выполняет около 20 тыс. проверок. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря современным технологиям поездки в подмосковных автобусах становятся комфортнее. Нейросеть помогает следить за состоянием транспортных средств: находит на снимках силуэты царапин, трещин, вмятин и сколов. Искусственный интеллект проводит проверки быстро и с высокой точностью, заменяет рутинный труд. В 2023 г. он проанализировал более 1 млн заданий на проверку автобусов и помог выявить более 48 тыс. нарушений», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Пассажирский транспорт контролируют через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Сотрудник транспортной компании фотографирует автобус и загружает снимки в приложение. Затем искусственный интеллект обрабатывает и анализирует их, а после этого найденные повреждения кузова, бампера, стекла проходят модерацию. Если наличие дефекта подтвердится, то перевозчик получит задание от ведомства и должен будет устранить все замечания.

В Московской области реализуется 30 проектов с применением ИИ-технологий в различных сферах – от медицины и образования до экологии и госуправления. Познакомиться с ИИ-практиками региона можно на портале «Цифровое Подмосковье».

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