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«Грузовичкоф» и 20 брендов People&People работают в облаке «1С-Рарус»

Бизнесы УК People&People в сфере перевозок, логистики, ИТ-услуг и доставки еды перешли на облачный хостинг «1С-Рарус». В облака перенесены системы регламентированного учета, расчета зарплаты и управления персоналом, решения для автоотрасли. Сотрудники управляющей компании поделились впечатлениями по работе в облачной ИТ-инфраструктуре.

People&People — инвестиционная управляющая компания. В управлении компании находятся более 20 брендов в сфере перевозок, логистики, ИТ-услуг и доставки еды. Это такие бренды, как «Грузовичкоф», «Таксовичкоф», «Ситимобил», «Достаевский», «Кисточки».

Николай Бородин, руководитель отдела разработки «1С» УК People&People, сказал: «Мы перешли в облако, потому что нам была нужна производительная и отказоустойчивая инфраструктура, и требовалось организовать ее в кратчайшие сроки. Стоимость и сроки поставки «железа» существенно выросли, поэтому облако стало самым оптимальным вариантом».

Важное значение имело и то, что облачная инфраструктура полностью соответствует требованиям законодательства в части хранения и обработки персональных данных. Это позволило управляющей компании сэкономить внутренние ресурсы и время и не заниматься этим самостоятельно.

У управляющей компании People&People было несколько требований к облакам. Первое — чтобы производительность и удобство работы были не хуже, чем в текущей инфраструктуре. Второе — доступность сервисов 24/7.

В качестве хостинг-провайдера выбрали «1С-Рарус». УК People&People давно сотрудничает с «1С Рарус» по другим направлениям.

В облако перенесена работа 150 пользователей решений: «1С:Бухгалтерия»; «1С:Зарплата и управление персоналом»; «1С:Автосервис»; «Альфа-Авто».

Татьяна Смирнова, главный бухгалтер УК People&People, сказала: «С помощью облака мы организовали удобную и эффективную работу для всех пользователей. Программы «» работают быстро, без зависаний и сбоев, комфортно работается даже с большими базами. Ко всем программам есть оперативный доступ. Пользователям все нравится».

Николай Бородин, руководитель отдела разработки «1С» УК People&People, сказал: «Переход в облако прошел комфортно. Поддержка пользователей после перехода осуществлялась в обычном режиме. Заявки по вопросам инфраструктуры «1С-Рарус» выполнял в оговоренные сроки, в критических ситуациях реагировал немедленно. Администрирование сервисов передали специалистам «1С-Рарус», что позволило сократить нагрузку на системных администраторов УК People&People. Впечатления от сотрудничества с «1С-Рарус» позитивные. Мы видим со стороны «1С-Рарус» желание становиться лучше для своих клиентов. Надеемся продолжать наше сотрудничество в том же ключе».

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