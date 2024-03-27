В «ТГК-16» создана единая автоматизированная система управления закупками

В генерирующей компании «ТГК-16» создана информационная система по управлению закупками на базе платформы «1С:Предприятие». Всего было автоматизировано 400 рабочих мест. Партнером проекта стала компания «Аксиома-Софт».

До внедрения в «ТГК-16» большинство операций, связанных с закупочной деятельностью, выполнялось вручную, что затрудняло согласование соответствующей документации и формирование отчетности.

Так, вручную консолидировались строки плана закупок в единый документ для согласования. При этом в случае ручного формирования протоколов, связанных с расчетом оценочных критериев, возникали ошибки. Кроме того, в компании существовал усложненный контроль за сроками формирования, согласования протоколов, размещения документов в ЕИС и соблюдением сроков договоров в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сократить ручные операции, ускорить процессы согласования и формирования отчетности удалось благодаря внедрению программного решения «1С:ERP. Управление холдингом».

Таким образом, в компании стало возможно организовывать многопотоковые процедуры на электронной торговой площадке на основе одной строки годового плана закупок. Благодаря этому появилась возможность в рамках одной строки годового плана закупок группировать номенклатуры схожих товарных групп в один лот, тем самым разбивая строку на разные лоты. По итогам проведенных закупок теперь можно заключать как единый договор с одним поставщиком, так и несколько договоров с разными поставщиками. В результате количество и объем закупочных документов сократились.

Также была выполнена интеграция с системой «1С:Зарплата и управление персоналом» и вместе с тем реализовано автоматическое замещение отсутствующих согласующих лиц. Вдобавок, согласование планов и документов по закупкам стало полностью осуществляться в электронном виде. Всё это привело к сокращению сроков подготовки и согласования полного пакета закупочной документации.

В конечном итоге единая автоматизированная система управления закупками охватила все подразделения «ТГК-16», а доступ к ней получили 400 пользователей.