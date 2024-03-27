«Исток-Пром» запустила автоматизированный раскройный комплекс

Отечественный разработчик «Киберсклад» представил свое новое решение для автоматизации складских операций — инновационного робота-кладовщика. Комплекс в прошлую пятницу был открыт в Иванове на территории предприятия «Исток-Пром». Устройство запрограммировано выполнять задачи транспортировки рулонов ткани, раскроя и заготовок. Об этом CNews сообщили представители «Киберсклада».

55 % всей спецодежды в России выпускают в городе Иваново, где одним из крупнейших предприятий в этой области является «Исток-Пром». Производству 30 лет, в его альянсе – пять фабрик. Сейчас на предприятии трудится 400 человек, компания планирует расширяться, и для этого запустила автоматизированный раскройный комплекс.

Для обеспечения точных действий робота «Киберсклад» разработал автоматизированную систему управления, которая позволяет роботу перемещаться в пределах комплекса с использованием заранее подготовленных алгоритмов. «Максимальная грузоподъемность одного робота составляет до 100 кг, что расширяет перечень грузов, которые он способен перевозить (паллеты, короба, готовые изделия). Робот оборудован компьютерным зрением и лидарами, которые позволяют ему эффективно ориентироваться в пространстве. Датчики позволяют роботам избегать столкновений с подвижными объектами и людьми», – сказал соучредитель компании «Киберсклад» Михаил Крапивной.

Новый производственный участок теперь будет обеспечивать точным кроем все предприятия «Исток-Прома», расположенные в малых городах Ивановской области. Как сообщили председатель совета директоров Сергей Рошкован и генеральный директор предприятия Артем Рошкован, в регионе будут созданы 40 рабочих мест, а себестоимость производимой компанией форменной и специальной одежды существенно снизится. Продукция в основном идет на российский рынок: госкорпорации, ведомственные охранные предприятия и другое.