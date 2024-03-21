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Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно

Компания «Йося», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработала сервис для работы с искусственным интеллектом Upgr[ai]de. Проект совместил в себе сильные стороны от нескольких наиболее успешных больших языковых моделей (LLM). Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

За время резидентства в «Сколково» команде удалось развить компетенции, которые были применены в создании нового сервиса. Разработка дает доступ к четырем ИИ-моделям одновременно. Пользователю становится проще находить информацию, проводить анализ данных, писать тексты и работать с изображениями.

«Большие языковые модели привлекают все большее внимание со стороны бизнеса и пользователей из-за их генеративных способностей на базе нейросетевой модели, предварительно обученной на большом количестве параметров и данных. Использование LLM позволяет повысить эффективность выполнения различных прикладных задач, а сервис как услуга (SaaS) или модель как услуга (MaS) является новаторской парадигмой, которая в корне меняет использование ИИ-моделей. Модель как сервис позволяет разработчикам использовать предварительно обученные модели ИИ без необходимости наличия обширной инфраструктуры или опыта в обучении моделей», — отметил Юрий Миронов, старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково».

У сервиса есть потенциал стать не просто инструментом, а полноценным рабочим партнером по проекту. Для помощи пользователю в работе доступна библиотека из 9 тыс. промтов с готовыми решения по различным тематикам, таким как управление бизнесом, маркетинг, управление социальными сетями, повышение личной продуктивности и другим аспектам промт-инжиниринга. Модели умеют обрабатывать документы более в чем 10 форматах, предоставляя релевантные ответы.

Также в Upgr[ai]de доступна персонализация рабочего пространства, которая позволяет структурировать запросы по темам в папки для удобства работы с моделями. Папки для чатов обеспечивают систематизацию проектов, а в ответы на запросы можно вносить необходимые правки и дополнения. Пользователь также может выбирать нужный язык, тон и стиль для текста.

«Изначально мы создавали проект для работы нашей команды: он стал инструментом для решения внутренних потребностей. Мы рассматривали другие сервисы на рынке, но они не закрывали наши боли, не давали достаточной возможности кастомизации запросов и рабочего пространства. На определенном моменте создания инструментария для компании мы поняли, что таких команд, как мы - множество, и Upgr[ai]de может быть полезным продуктом и для других. Наш сервис дает пользователям возможность структурировать текст, модифицировать его несколькими кликами, использовать не просто поток ответа от ИИ, а точную и тонкую настройку. Ежедневно используя Upgr[ai]de, я вижу в нем не только способ ускорить разработку, но и освободить место для творчества и инноваций. Он сохраняет самое ценное для меня и для всех людей — время», — сказал Илья Развин, директор ООО «Йося».

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«Сколково» – российский инновационный центр России. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

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