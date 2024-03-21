Компании меняют сервисы КЭДО через год использования

В 2021 г. работодателям разрешили обмениваться кадровыми документами электронно. Согласно исследованию, в 2022 г. КЭДО использовали 33% компаний. Однако сейчас наблюдается тенденция на смену сервисов КЭДО cреди тех, кто перешел на КЭДО сразу после принятия закона. Об этом CNews сообщили представители ИТ-компании Nopaper.

Одна из причин — нехватка функционала. Когда только появился закон о КЭДО, сервисы предоставляли ограниченные возможности для пользователей, а у компаний чаще всего был один критерий — возможность подписывать документы электронно.

«Когда мы только выбирали сервис, на рынке было мало решений. В некоторых сервисах не было интеграции с «1С», но главное для нас было ускорить подписание, поэтому мы перешли на КЭДО», — сказала Юлия Панькова, главный бухгалтер Renue.

По оценкам экспертов, рынок КЭДО в 2023 г. вырос в 10 раз по сравнению с 2022 г., появились новые решение и больше возможностей для выбора вендора.

«На рынке появились новые решения, и мы решили сменить вендора. Выбирали по функционалу и стоимости. Сейчас используем сервис Nopaper: в сервисе есть интеграция с «1С», возможность работать с сотрудниками и самозанятыми, а стоимость решения в три раза ниже», — отметила Юлия Панькова.

«Сейчас рынок КЭДО насчитывает более 11 популярных решений, что дает возможность выбора, но в тоже время усложняет его, ведь критериев стало больше. Мы рекомендуем смотреть на удобство интерфейса, способ выпуска подписи — в некоторых решениях подпись можно выпустить в смартфоне. Обращайте внимание на скорость техподдержки и наличие персонального менеджера на время внедрение. Если нет персонального менеджера скорее всего внедрять будет долго и сложно», — сказала Мария Кириченко, руководитель продукта Nopaper.

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Nopaper — сервис для обмена документами с контрагентами и сотрудниками с мобильного устройства.