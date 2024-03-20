Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» начинают совместную научно-исследовательскую деятельность

Холдинг Т1 и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» договорились о сотрудничестве в области цифровой медицины. Об этом CNews сообщили представители Холдинга Т1.

Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, изучение новых подходов к анализу клинических больших данных, поиск направлений и отработку гипотез для практического применения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения.

«Расширение взаимодействия и активный диалог между ИТ-компаниями и ведущими медицинскими учреждениями – важнейший этап развития медтех-рынка России. У нас уже широко используются технологии искусственного интеллекта и аналитика больших данных – на текущий момент зарегистрировано более 20 медицинских сервисов на основе ИИ. Инновационные продукты холдинга Т1 в перспективе будут применяться в наших совместных проектах с НМХЦ им. Н.И. Пирогова, а позже и в более широкой клинической медицинской практике», – сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

«Среди задач имплементирования ИТ-технологий в медицину – помощь врачам за счет дополнительной автоматизированной обработки большого количества данных и предоставления рекомендаций с использованием алгоритмов машинного обучения. Это позволит уменьшить объем рутинной работы, более комплексно проводить диагностику пациентов и выбирать соответствующую тактику лечения. Решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения уже используются в реальной клинической практике, например, в рекомендациях при постановке диагнозов или врачебных решениях. Мы планируем расширение областей использования ИИ», – сказал Олег Карпов, генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России.

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.