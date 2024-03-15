Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay

При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно выбрать SberPay на экране покупки билета.

«Не нужно вводить номер карты; покупка со SberPay предельно проста, она происходит непосредственно в приложении, — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — За два месяца работы удобство этой функции оценили сотни тысяч пассажиров. По статистике, сегодня уже почти треть покупателей в приложении используют SberPay при покупке билетов»

С помощью приложения «Расписание и билеты ЦППК» пользователи могут прокладывать маршрут путешествия, узнавать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, оперативные изменения в графике движения.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).