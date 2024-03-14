Более половины экономического эффекта от цифровой трансформации СИБУР получил благодаря искусственному интеллекту

Использование решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации СИБУРа, который за itcnm лет составил более 45 млрд руб. Об этом сообщила директор по цифровым и информационным технологиям компании Алиса Мельникова.

В холдинге СИБУР более 25 производственных площадок, на которых расположены десятки тысяч единиц оборудования. Это делает крайне востребованными решения для дистанционного мониторинга, непрерывного анализа и принятия решений как в области ведения технологических режимов, так и в области обеспечения надежности работы установок.

Например, компания использует комбинации технологических и математических моделей для определения максимально эффективных режимов работы оборудования. Также ИИ оценивает экономические последствия от действий операторов на предприятиях в реальном времени и подсказывает сотрудникам наилучшие варианты их действий. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Интеллектуальные системы в СИБУРе делают за человека не только техническую работу, но и помогают ему принимать решения и избегать ошибочных действий. В результате растут показатели производительности труда и эффективности производства. Кроме этого, ИИ помогает обеспечивать высокое качество продукции и промышленную безопасность.

«Фокус СИБУРа в применении ИИ направлен на помощь людям в быстром принятии верных решений и предотвращении опасных действий, так как безопасность – один из наших ключевых приоритетов. Простыми словами, задача ИИ – помогать людям определить, что делать и что не делать. В 2023 г. СИБУР разработал более 70 новых гипотез применения ИИ. Помимо задач по дальнейшему повышению производительности труда, мы начинаем использовать искусственный интеллект в моделировании полимеров для создания материалов с новыми свойствами и снижения при этом количества лабораторных экспериментов в пользу цифровых», – сказала Алиса Мельникова.