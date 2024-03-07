Отечественные ИТ-решения для рыбной отрасли собрали на специальной карте

Эксперты «К2Тех» разработали карту отечественных решений для рыбной отрасли, в которой импортонезависимые решения отсортированы по функциональным блокам и применимости, что позволит предприятиям подбирать наиболее подходящие для решения приоритетных производственных и бизнес-задач ИТ-продукты. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Карта ИТ-решений для рыбных предприятий позволит отрасли достигнуть системного подхода в миграции на отечественные решения и цифровой трансформации бизнеса.

В российских агропромышленных компаниях доля инвестиций в ИТ достигает лишь 1%, что существенно меньше, чем в компаниях Запада, где эта цифра достигает 4% бюджета предприятий. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведет к увеличению пропасти между передовыми российским и западными предприятиями АПК, ограничит динамику развития, повысит зависимость в трудовых ресурсах и приведет к снижению конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Внедрение ИТ в текущих условиях становится для российских агропромышленных компаний необходимостью.

Фото: К2Тех Отечественные ИТ-решения для рыбной отрасли собрали на специальной карте

На пути цифровой трансформации отрасли необходимо сначала построить ИТ-фундамент – корпоративную систему, системы управления предприятием ERP, управления активами предприятия, оперативного планирования и управления производством, складом, цепями поставок, систему ПБиОТ и др. Далее для интеграции, сбора, хранения и обработки данных нужно создать цифровые платформы. И уже затем поверх цифровой платформы создаются цифровые сервисы и приложения. Прохождение этапов цифровой трансформации приводит к повышению эффективности и маржинальности бизнеса, что является главной целью любого предприятия.

«Технологии в рыбной индустрии внедрять довольно сложно, так как необходимо точно попадать в специфику конкретных предприятий и ожиданий бизнеса. Российские ИТ-компании только начали набирать отраслевой опыт и необходимые компетенции. Основной задачей перед реализацией крупных и комплексных проектов цифровизации является защита перед акционерами или советом директоров инвест-бюджета и обоснование экономического эффекта. Сегодня только крупные игроки ИТ-рынка смогут дать весь необходимый набор документации и обоснований для успешной защиты, а полноценную цифровизацию производственных и бизнес-процессов могут позволить себе только лидеры отрасли. Для небольших компаний вложения в инновации связаны с риском потери ресурсов и долгосрочными результатами», – сказал сложности цифровой трансформации рыбной индустрии руководитель лаборатории инноваций AGAMA.RUN Сергей Куницын.

Однако многие проблемы сейчас уже возможно решить при помощи отечественных технологий – на российском рынке АПК достаточно продуктов, которые могут внедряться на разных этапах производственных цепочек.

Изучать, сравнивать и подбирать наиболее подходящее под текущие запросы цифровые продукты для рыбных предприятий ИТ-директора и эксперты отрасли теперь могут, используя карту цифровых решений для рыбной отрасли.

Карта включает в себя отечественные решения по управлению предприятием (ERP, CRM, SRM, BPM-платформа и др.), решения для управления цепями поставок и мониторинга логистических процессов (электронные транспортные накладные (ЭТрН), портал поставщика и др.), решения для рыболовных суден (IoT-платформа, датчики, носимые устройства и др.), перерабатывающих суден (APS, MES, IoT-платформа и др.), заводов по переработке рыбы и морепродуктов (технический документооборот, BI, BigData и др.)

«Комплексно подойти к решению задач по миграции на отечественные решения и цифровой трансформации бизнеса рыбной индустрии – от проектирования и выстраивания ИТ-фундамента производства до оптимизации процесса доставки продукции на полки в супермаркете – позволит отраслевая карта решений», – сказал директор по развитию бизнеса в АПК «К2Тех» Александр Эдер.

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К2Тех специализируется в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержки. Компания реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений.