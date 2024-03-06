Умные технологии повысят уровень общественной безопасности в Курчатове

Администрация Курской области, администрация г. Курчатова и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в uоскорпорацию «Росатом») завершили важный этап цифровой трансформации для повышения уровня общественной безопасности в городе. В рамках проекта оснащен ситуационный центр, интегрированы в систему новые объекты городской инфраструктуры, внедрена нейросетевая видеоаналитика, расширен функционал цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители РИР.

На проекте использовались технологии «Умного города» «Росатома». В настоящее время в городе работает 36 программных модулей, охватывающих практически все сферы жизни. Реализован пилотный проект по цифровизации сферы теплоснабжения. В городе функционируют 13 умных остановок.

В аппаратную часть внедрены новые сегменты — модернизирована городская система видеонаблюдения (девять серверов). Это позволило консолидировать на базе ситуационного центра свыше 400 городских камер, как уличных, так и установленных в государственных учреждениях. Для повышения эффективности работы дежурного персонала внедрена нейросетевая видеоаналитика: система классифицирует объекты и при заданных параметрах оповещает операторов. Также спроектированы дополнительные сегменты уличного видеонаблюдения.

Большое внимание уделено повышению энергоэффективности, которое ведет к экономии бюджетных средств. В частности, внедрены сервисы «Умные счетчики» и «Отопление», установлено соответствующее оборудование. В результате сотрудники муниципалитета в режиме онлайн видят потребление ресурсов и могут управлять температурным режимом в бюджетных организациях.

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АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией Госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

Правительство России и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Сформированные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское программное обеспечение в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Программно-аппаратный комплекс «Умный Курчатов» внедряется с 2020 г.

Технологически «Умный город» «Росатома» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. Это набор высокотехнологического оборудования и программных модулей, объединенных общим веб-ресурсом. Часть из них закрытые (для служебного использования), часть предназначена для общественного использования: информационные и бытовые сервисы, в том числе возможность коммуникации между пользователями, представителями администрации города, бизнеса и ведомств. На базе построенной в 2021 г. сети передачи данных LoRaWAN и платформы «Умный Курчатов» создана система контроля потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями города. На сегодня к системе подключено 17 организаций.