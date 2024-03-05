Защита критической инфраструктуры от «Ростелеком-ЦОД» на конференции «Цифровая стратегия 2024»

5 марта 2024 г. на конференции «Цифровая стратегия 2024» «Ростелеком-ЦОД» представит продукт «Облако КИИ».

С ростом ИБ-угроз для государственных, промышленных и финансовых организаций, особенно остро встал вопрос о реализации защитных мер для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Кибератаки нацелены на уничтожение данных и разрушение ИТ-систем, что ставит под угрозу работоспособность критически важных предприятий страны.

«Облако КИИ» – это отечественное решение в формате управляемой облачной инфраструктуры, которая полностью соответствует требованиям приказа ФСТЭК № 239, сочетает в себе легкое масштабирование, вычислительные мощности, сети, системы хранения данных, обеспечение заданного уровня надежности и безопасности.

Алексей Забродин, технический директор «Ростелеком-ЦОД»: «В ближайшие два года требования к КИИ будут ужесточаться. Это коснется как требований к системам учреждений, так и к уровню доверия внедряемых технических решений. Важно отметить, что субъекты КИИ, попадая в гонку изменений нормативных актов, могут физически не успевать приводить инфраструктуру к соответствию всем нормам. Тогда оператор берет эту функцию на себя. Например, в “Облаке КИИ” оператор транслирует исполнение нового требования на всех потребителей его услуги».

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«Ростелеком — Центры обработки данных» — сервис-провайдер ИТ полного цикла. Группа компаний реализует под ключ комплексные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и ПО.

Экспертиза «Ростелеком-ЦОД» включает в себя многолетний опыт построения и обслуживания геораспределенной сети дата-центров, сервисы обеспечения связности, инфраструктурное ПО, облачную платформу и широкий набор сервисов на ее основе. Компания предоставляет виртуальную инфраструктуру для крупнейших заказчиков как в государственном секторе, так и в сферах ритейла, банков, энергетики, нефтегаза.

«Ростелеком-ЦОД» занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих дата-центров (по версии iKS Consulting 2023, CNews 2022, iKS Consulting 2022, Comnews 2022) и поставщиков IaaS-услуг (iKS Consulting 2022).