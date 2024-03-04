В МТУСИ исследуют применение нейросетей в задаче определения психологического портрета человека по фотографии

Построение психологического портрета является важной задачей в психологии, но на данный момент она решается почти полностью «вручную», что отнимает много времени, а также требует большого количества информации о человеке. Применение нейросетей для определения психологического портрета позволит ускорить анализ характера, а также поможет спрогнозировать его поведение в будущем. Это будет полезно во многих областях: непосредственно в психологии и психотерапии, в работе рекрутеров и в криминалистике.

Студент вуза Леонид Гайваль под руководством доцента кафедры «Теория вероятностей и прикладная математика» МТУСИ Елены Скородумовой проанализировал соответствующую предметную область и предложил решение — нейросеть для определения типа личности человека по фотографии. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Для решения поставленной задачи был собран достаточно специфический набор данных: 5500 фотографий людей, размеченные в соответствии с принадлежностью к конкретному типу личности.

Основой послужила предобученная нейросеть с архитектурой ResNet18, которая была дополнена блоком с полносвязной архитектурой. Искусственный интеллект обучался предсказывать тип личности по MBTI. Это модель личности, выделяющая четыре предпочтения: экстраверсия-интроверсия, ощущение-интуиция, мышление-чувство, суждение-восприятие. Результаты исследования показали, что разработанная и обученная модель нейронной сети справляется с задачей лучше, чем имеющиеся аналоги.

«В дальнейшем исследовании планируется получение еще более значимых результатов, а также определение характерных особенностей, которые присущи конкретным типам личности, и дальнейший анализ на основе этой информации. Все это поможет лучше интерпретировать результаты работы модели и при необходимости скорректировать само представление о классификации типов личности», — сказала доцент кафедры «Теория вероятностей и прикладная математика» МТУСИ Елена Скородумова.

Определение психологического портрета человека по фотографии с помощью возможностей искусственного интеллекта не обеспечивает 100% точности. Поэтому к результатам исследования следует относиться не как к эксперту, а как к помощнику в работе, не исключающему квалифицированного человека из процесса.