Российские ученые обучили ИИ проверять на подлинность паспорта всех стран мира

Ученые российской компании Smart Engines обучили ИИ обнаруживать подделки паспортов абсолютно всех стран и юрисдикций мира. Антифрод-система способна проверять не только основной разворот, но и все страницы документов. ИИ-решение с запатентованными алгоритмами поможет снизить число мошенничеств с использованием поддельных документов и усилить борьбу с терроризмом. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В общей сложности искусственный интеллект способен осуществлять проверку свыше 500 шаблонов паспортов, включая паспорта стран Евросоюза, СНГ, Южной, Центральной и Северной Америки, Австралии и Океании, Новой Зеландии, стран Ближнего Востока, Азии и Африки, Индии, Китая, Кореи и Японии.

При обучении ИИ команда Smart Engines использовала подход one-shot learning. Это означает, что для добавления нового шаблона документа искусственный интеллект не нужно тренировать на сотне примеров и показывать всевозможные подделки. Алгоритмам необходимо всего одно изображение (эталон) документа, а затем они сами найдут аномалии – при наличии – на других образцах. Алгоритмы и механизмы, используемые в ПО, исследователи Smart Engines уже запатентовали в России. Только за 2023 г. компания получила 12 патентов на изобретения в области проверки подлинности документов.

«Мы полтора года трудились над тем, чтобы наконец представить систему, способную проверять паспорта абсолютно всех стран и юрисдикций на подлинность. Сначала мы – при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям – научились обнаруживать подделки главного ID-документа гражданина России – общегражданского паспорта, затем расширили функционал на все страны СНГ. Теперь ИИ способен обнаружить муляж любого паспорта, будь то паспорт Кот д'Ивуара или паспорт Лихтенштейна», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Программно-аппаратный комплекс включает софт Smart Engines и специальный мультиспектральный сканер, что позволяет решить одновременно две ключевых задачи. Система мгновенно извлекает данные из документа и проверяет его на подлинность и действительность в трех диапазонах – оптическом, ультрафиолетовом (УФ), инфракрасном (ИК). На весь процесс сканирования и проверки уходит всего пара секунд.

Встроенный ИИ проверяет оригинальность и защищенность бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, специальную полиграфическую бумагу и т.д.), выявляет механические вмешательства в сам документ (механические исправления данных, переклейки, и перепечатки и т.д.). Кроме того, искусственный интеллект в паспортах с чипами сравнивает данные чипа с данными на документе. Система также проверяет «действительность» документа на данный момент времени.

Программный комплекс Smart Engines сможет использоваться в банках для обнаружения мошенников, а также использоваться в туристической и транспортной отраслях для предотвращения террористических актов. Кроме того, система может быть установлена в пограничных пунктах, не только повысив безопасность, но и увеличив проходную способность.

В 2023 г. исследователи Smart Engines представили систему, которая позволяет проверить подлинность документов всех стран мира в цифровом канале. Пользователям доступна проверка живости (liveness) документа, антифотошоп (редактирование изображений), выявление copy-paste и проверка голограмм. Система проводит автоматическую верификацию шрифтов, которыми выполнен документ. Она умеет проверять защитные элементы паспортов, включая машиночитаемые зоны MRZ. Проект был реализован при финансовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта "Цифровая экономика".

Решение актуально в связи с законом, позволившим отечественным банкам осуществлять идентификацию иностранцев для открытия счетов в России. Закон, который упростил иностранным гражданам доступ к финансовым услугам в России, был принят в июне 2023 г. Он предоставляет право российским банкам поручать проведение идентификации клиентов – иностранных физлиц и юрлиц – иностранным банкам. Таким образом, допускается открытие счета или вклада в банке без личного присутствия клиента при условии, что иностранное лицо прошло идентификацию в иностранном банке по поручению российского банка-партнера.