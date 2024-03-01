За 2023 г. цифровизация госуслуг избавила москвичей от необходимости предоставлять более 275 млн бумажных документов

В 2023 г. цифровые услуги и сервисы столицы избавили горожан от необходимости предоставлять в ведомства для получения госуслуг более 275 млн бумажных документов. Упростил взаимодействие москвичей и городских служб базовый регистр – система, позволяющая ведомствам обмениваться информацией в электронном виде для предоставления жителям госуслуг. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Например, чтобы оформить ежемесячное пособие на детей, субсидию на оплату ЖКУ или прикрепиться к поликлинике, не нужно тратить время на сбор справок, выписок и других документов. Достаточно заполнить электронное заявление на портале mos.ru, а необходимые сведения ведомства запросят самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Сегодня в базовом регистре доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Когда человек обращается за услугой, специалист, ответственный за ее предоставление, получает нужные документы самостоятельно в цифровом формате, не требуя их от заявителя. С 2020 г. горожанам не пришлось приносить в различные структуры более 651 млн бумажных документов, из них более 275 млн – в 2023 г. Благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия с каждым годом жители могут получить все больше услуг в электронном виде, а существующие услуги и сервисы становятся еще удобнее» – отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Развитие электронного межведомственного взаимодействия соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». В столице сформировался принципиально новый стандарт качества городских электронных услуг и сервисов. Они максимально упрощают жителям решение повседневных задач и освобождают время на то, что действительно важно и интересно. Ежемесячно пользователи госуслуг совершают более 50 млн визитов на портал mos.ru. И в любой момент времени им доступно более 420 цифровых услуг и сервисов.

За последние четыре года горожане обратились к услугам и сервисам mos.ru более 2,3 млрд раз, из них в 2023 г. – свыше 760 млн раз. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил самые востребованные услуги и сервисы у москвичей по итогам 2023 г.: электронная медицинская карта (воспользовались почти 300 млн раз); электронный дневник школьника (более 160 млн раз); передача показаний приборов учета воды и тепла (более 86 млн раз).

Базовый регистр работает с 2011 г., за это время оцифрованы сотни услуг как для горожан, так и для бизнеса – от назначения меры социальной поддержки семьям с детьми до получения разрешения на строительство. Полный перечень онлайн-услуг и сервисов доступен в общем каталоге. Чтобы пользоваться всеми цифровыми возможностями портала mos.ru, необходима полная учетная запись.