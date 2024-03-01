Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom

Fort Monitor — платформа мониторинга транспорта от компании Fort Telecom — в 2024 г. представит целый ряд обновлений, направленных на глубокую интеграцию с терминалами Navtelecom. Благодаря сотрудничеству пользователи терминалов Navtelecom получат максимальный функционал своих устройств в системе Fort Monitor. Об этом CNews сообщили представители Fort Telecom.

Компании Fort Telecom и «Навтелеком» достигли договоренностей, что до конца года в Fort Monitor будет полностью реализован функционал нового протокола Navtelecom — Flex 3. Для владельцев терминалов также будут доступны широкие возможности для пользовательских настроек параметров считывания CAN-шины.

«Fort Telecom и «Навтелеком» можно отнести к пионерам российских систем навигации и мониторинга — обе компании существуют более 15 лет. Мы придерживаемся общих ценностей в развитии — открытости и удобства для конечного пользователей. В этом году в рамках постановления Правительства № 1478 многим компаниям предстоит масштабный переход на российское ПО, в том числе и в мониторинге автотранспорта, поэтому мы объединили усилия, чтобы предложить удобное полностью российское решение», — сказал директор по развитию Fort Telecom Владимир Макаренко.

Платформа Fort Monitor изначально создавалась как для работы с терминалами Fort, так и для интеграции с большинством терминалов других производителей.

«Терминалы Navtelecom сегодня являются первыми по популярности среди пользователей Fort Monitor, поэтому мы заинтересованы в максимальной интеграции. В рамках сотрудничества мы предложили владельцам терминалов Navtelecom те же условия доступа к Fort Monitor, которые получают покупатели наших собственных терминалов Fort — бесплатный полугодовой доступ к версии Fort Monitor Hosting» — сказал менеджер продукта Fort Monitor Дмитрий Осколков.

С марта все покупатели терминалов Navtelecom получают полгода бесплатного доступа к FM Hosting — облачной версии платформы Fort Monitor. Ее особенность — быстрый запуск без вложений в инфраструктуру.

«Мы видим растущую популярность платформы Fort Monitor. Она эргономична и при этом дает возможность развернуть богатый фунционал. Объединив усилия, мы раскрываем сильные стороны наших трекеров и платформы, а также создаем основу для разработки нового функционала. Мы уверены, что наши клиенты — компании-интеграторы и конечные пользователи — только выигрывают, получая комплексное решение с широким функционалом и при этом требующее минимум усилий в установке», — сказал генеральный директор «Навтелеком» Вячеслав Куликов.