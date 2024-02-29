Nauka совместно с МФТИ запускает ИТ-лабораторию в целях исследования отечественного ПО и оборудования

ООО «Наука-Связь» (Nauka) в стратегическом партнерстве с МФТИ открывает исследовательскую лабораторию отечественных ИТ-решений Nauka Lab. Цель проекта – непосредственное участие в задаче федерального уровня по переходу на отечественные ИТ-продукты. В рамках лаборатории эксперты Nauka и МФТИ проводят тестирование и сравнительный анализ отечественных ИТ-решений, разрабатывают программы их адаптации и интеграции в существующие ИТ-инфраструктуры, построенные на западных решениях. Дают обратную связь производителям и консультируют потенциальных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ООО «Наука-Связь».

Nauka Lab проводит исследовательскую работу по следующим направлениям: оборудование (серверы, СХД, АРМ, тонкие клиенты, коммутаторы, маршрутизаторы (NGFW), Wi-Fi, ВКС, оргтехника, телефония); программное обеспечение (виртуализация, VDI, серверные ОС, настольные ОС, служба каталогов, СУБД, мессенджеры, офисные приложения, ВКС, почта, телефония, мониторинг, информационная безопасность, система резервного копирования).

Камерные исследовательские лаборатории – инструмент развития рынка российского программного обеспечения и технологических решений. В свете тенденции перехода предприятий на отечественные ИТ-продукты их тестирование и адаптация являются важнейшими этапами на пути импортозамещения.

ООО «Наука-Связь» и МФТИ начали сотрудничество по тестированию, продвижению, внедрению и сопровождению высокотехнологичных решений для создания автоматизированных систем управления на основе отечественной продукции и решений в области информационных технологий. Опыт исследовательской работы вуза в сочетании с технологическими возможностями и кадровым потенциалом ИТ-компании гарантируют высокие результаты деятельности лаборатории.

Кирилл Драгушин, ИТ-директор ООО «Наука-Связь»: «В настоящее время переход на отечественные решения – задача государственного уровня. Сотрудничество Nauka Lab с производителями отечественного программного обеспечения и ИТ-оборудования откроет широкие возможности успешного перехода на отечественные решения государственных и коммерческих заказчиков. У производителей появляется возможность получать обратную связь от лаборатории. Сотрудничество с таким партнером, как МФТИ, делает исследование непредвзятым и способствует повышению доверия к результатам исследований и укреплению отношений с крупными заказчиками».

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Группа компаний «Наука-Связь» (Nauka) – холдинг, объединяющий активы в области связи, цифровых решений, системной интеграции, строительства ВОЛС и инженерных систем, а также промышленной автоматизации и производства электротехнической продукции. В числе клиентов компаний группы – крупные государственные и коммерческие предприятия, холдинги, медицинские и образовательные учреждения.