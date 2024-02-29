Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении проекта по переводу ИТ-ресурсов Тюменского расчетно-информационного центра на облачную платформу провайдера CloudMTS. С начала 2024 г. компания увеличила объем хранения данных более чем на 40%, продолжив цифровую трансформацию крупнейшего предприятия в сфере ЖКХ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе реализации проекта специалисты МТС и Тюменского расчетно-информационного центра (ТРИЦ) организовали миграцию почти всех ИТ-мощностей ТРИЦ в облачную инфраструктуру - информационные системы, включая биллинговую систему собственной разработки, базы данных компании, а также сайт с «Личным кабинетом» и мобильное приложение. Виртуальное хранилище обеспечивает хранение и обработку данных более 1 млн жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска, которые ежемесячно передают показания приборов учета и оплачивают коммунальные услуги. Предприятие работает более чем с 400 управляющими компаниями, ТСЖ и ресурсоснабжающими предприятиями региона, аккумулируя биллинг ЖКХ во всех городах Тюменской области.

Надежность и непрерывность работы бизнес-систем ТРИЦ обеспечена благодаря отказоустойчивой конфигурации облака: размещению инфраструктуры в собственных дата-центрах, сертифицированных по стандарту Tier-III, использованию каналов связи МТС и резервному копированию всех данных.

«ТРИЦ продолжает активно расширять цифровую инфраструктуру. Тюменцы уже знакомы с такими нашими сервисами, как электронная очередь, личный кабинет на сайте, удобное мобильное приложение. Поскольку объем данных и потребность граждан в электронных сервисах продолжает расти, у нас возникла потребность расширить существующие ИТ-мощности. Благодаря многолетнему сотрудничеству с МТС, предприятие смогло решить эту задачу, при этом были исключены затраты на приобретение дополнительного оборудования. Размещение данных в облаке обеспечивает их безопасность, оперативную обработку, также защиту наших ресурсов от «падений». В конечном итоге это поможет не только повысить эффективность работы предприятия, но и обеспечит рост качества обслуживания клиентов», – отметил Олег Туровинин, генеральный директор ОАО «ТРИЦ».

«Облака становятся основой цифровизации тюменского бизнеса, позволяя быстрее внедрять современные сервисы для жителей региона, подобные тем, которые реализует ТРИЦ. Использование облачных технологий позволяет компаниям уже по итогам первого года достичь сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру до 40%. Особенно это важно для предприятий, которые имеют дело с большими массивами данных – не только сфере ЖКЖ, но и медицине, образовании, ритейле. Мы рады, что сможем применить в этом проекте накопленную экспертизу и опыт МТС по построению масштабных облачных инфраструктур для ведущих российских компаний», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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Тюменский информационно-расчетный центр – предприятие в сфере ЖКХ Тюменской области, которое осуществляет работы по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги, организации сбора денежных средств с населения с последующим перечислением поставщикам услуг. ТРИЦ работает с жителями, получающими льготы и социальную поддержку, предоставляет услуги по защите персональных данных и реализует проекты развития, внедрения, обслуживания и создания информационных систем в сфере ЖКХ.

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачный провайдер CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.