Сервисы для удобства пассажиров в аэропорту Владивосток

В Международном аэропорту Владивосток пассажирам доступны к оформлению и оплате дополнительные услуги российских авиакомпаний прямо на стойках регистрации. Благодаря наличию мобильных касс пассажиры смогут быстро приобрести нужную услугу, значительно сэкономив время.

Приоритетной задачей Международного аэропорта Владивосток является повышение качества обслуживания пассажиров и совершенствование сервисов аэропортового комплекса. В воздушной гавани Приморья расширились возможности для пассажиров и гостей авиаузла, связанные с оплатой дополнительных услуг, предоставляемых авиакомпаниями.

Пассажиры смогут оплатить сверхнормативный и негабаритный багаж, перевозку животного, повысить класс обслуживания или выбрать места повышенного комфорта прямо на стойках регистрации без потерь времени на обращение в специализированную кассу и ожидание в очередях.

Услуга предоставляется на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Аврора», «Россия», «ИрАэро», «Якутия» и Azur Air. Оплата услуг может быть произведена кредитной или дебетовой банковской картой VISA, Mastercard или «МИР».

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Международный аэропорт Владивосток в январе 2024 г. предоставил услуги 180 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает 35 направлений, полеты по которым совершают 15 российских и зарубежных авиакомпаний.