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Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику

Компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Научные развлечения», разрабатывающая интерактивные обучающие и развивающие игры, в конце 2023 г. создала мультимедийный образовательный продукт для школьников. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Мультимедийный образовательный продукт «Школа профессора Дроздова» – это иллюстрированная электронная энциклопедия, предназначенная для обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа получила свое название благодаря тому, что более 700 научных фактов озвучил профессор и общественный деятель Николай Дроздов. Продукт предусматривает очный, заочный и гибридный форматы обучения.

«Инновационными интерактивными играми компании активно пользуются более 40 тыс. российских школ и детских садов. Статус резидента позволяет производителю экономить на налогах и направлять средства на разработку высокотехнологичных образовательных инструментов. Например, в конце 2023 г. предприятие разработало электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам, которую уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Продукт содержит более 650 тестов, объем занятий рассчитан минимум на два учебных года. Программу скачали уже более 3000 раз», – отметил Владислав Овчинский.

Новинка позволяет педагогу или родителю проводить интерактивные занятия в игровой форме. Также учителя могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику.

«Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы уже 35 патентов на изобретения», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Благодаря высокой адаптивности после многочисленных экспертиз мультимедийный образовательный продукт получил рекомендацию Союза Дефектологов по использованию для детей с ограниченный возможностями здоровья (ОВЗ).

«Учебно-методическая программа представляет собой не просто собрание уникальных образовательных материалов и необычных фактов, которые интересно озвучены и представлены в удобном интерфейсе. Это полноценный педагогический инструмент с широкими возможностями построения авторских уроков и курсов. Программой пользуются педагоги более 500 образовательных организаций по всей России», – сказал генеральный директор компании Олег Поваляев.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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