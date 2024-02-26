Автоматическое урегулирование в страховании с помощью роботов стали использовать в полтора раза чаще

Роботизация претензионной работы демонстрирует высокую востребованность у клиентов в сегменте цифрового страхования логистики. Такие выводы делают аналитики платформы сопровождения страхования грузоперевозок «Цунами» ИТ-компании «Инносети».

По данным компании, прирост доли претензий по срокам, урегулированных роботом на платформе в 2023 г., составил 51% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Доля выплат страховых компаний по претензиям, обработанным с использованием этого сервиса, в общей массе достигла 32% — практически каждая третья претензия. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Количество запросов реквизитов с помощью робота по итогам 2023 г. увеличилось до 77% от всего объема претензий по срокам. А доля положительных решений, принятых им на основе заданных страховой компанией параметров, превысила 44%.

Робот запущен на платформе «Цунами» с сентября 2022 г. Сегодня он обеспечивает поддержку нескольких типов задач: автоматическое урегулирование, запрос реквизитов и отзыв претензий по сроку давности. Сервис автоматически готовит данные для финального принятия решения по претензиям на сумму до 100 тыс. руб. и помогает страховым компаниям оптимизировать затраты за счет ускорения обработки страховых случаев и исключения человеческого фактора при работе с заявками. Благодаря роботизации процесса урегулирования страховые компании экономят ресурсы и сокращают ошибки в процессе рассмотрения претензии, а заявители могут получить деньги значительно быстрее — даже в день наступления страхового случая.

На сегодняшний день роботом по автоматическому урегулированию претензий пользуются четыре из восьми крупнейших российских страховых компаний из числа клиентов платформы «Цунами»: «Абсолют Страхование», «АльфаСтрахование», «Группа Ренессанс Страхование» и «СберСтрахование».

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, включая блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. ИТ-компания «Инносети» является плательщиком налогов в бюджет Калининграда.

«Инносети» — создатель блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 130 транзакций в секунду. «Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Платформа «О2» разработана российской ИТ-компанией «Инносети» в 2022 г. и представляет собой единый цифровой канал по ДМС между страховой компанией и медицинскими учреждениями. «О2» — это экосистема для страховых компаний в сфере медицины с набором продуктов, снижающих затраты по операциям с клиниками, аптеками, стационарами и другими партнерами медицинского профиля. Платформа обеспечивает прямую интеграцию с медицинскими информационными системами и возможность интеграции с ИТ-системами страховой компании.

Головной офис компании «Инносети» находится в Калининграде. По состоянию на февраль 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.