В Сеченовском университете разработали технологию дополненной реальности для телемедицинской помощи в экстренной нейрохирургии

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России совместно с НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко разработали технологию дополненной реальности в нейрохирургии. С помощью специальных AR-очков и программного обеспечения молодые хирурги смогут передавать вид операционного поля и проводить вмешательства под дистанционным контролем более опытных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

По мнению разработчиков, такая технология может быть особенно полезна в экстренной хирургии. В частности, в случаях, когда требуется срочная медицинская помощь на удаленных территориях или в военно-полевых условиях, а опыта или знаний специалистов на местах недостаточно. Проект реализуется за счет грантовых средств.

Разработанная система представляет собой очки дополненной реальности (AR-устройство) и программное обеспечение, которые позволяют обеспечить прокторинг молодых специалистов более опытными коллегами, рассказал автор проекта, молодой ученый Института клинической медицины Сеченовского университета Антон Артемьев. Информация передается с индикатора на лобовом стекле AR-очков на экран монитора хирургу-ментору. Используя планшет-дисплей, хирург-наставник, в свою очередь, может передавать в дисплей AR-очков подопечного голосовые или визуальные указания. Благодаря такому контролю молодой специалист сможет максимально точно выполнить вмешательство. Например, обработать рану поверхности головы пациента, установить люмбальный дренаж или выполнить другую манипуляцию.

«На сегодняшний день возможности телемедицины используются довольно ограниченно - только в рамках телеконсультаций в различных мессенджерах, - отметил Антон Артемьев. – Наше AR-устройство позволит расширить спектр оказания телемедицинской помощи. Например, реализовать телепрокторинг при оперативных вмешательствах, в частности, в экстренной нейрохирургии. Особенно полезна система удаленной медицинской помощи может быть в случаях, когда требуется срочная медицинская помощь в военно-полевых условиях или в удаленных регионах, а опыта или знаний у специалиста недостаточно. С помощью AR-очков врачи смогут связаться с экспертами из федеральных учреждений и получить необходимую консультативную помощь».

На сегодняшний день технологию дополненной реальности уже апробируют в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. В дальнейшем разработчики планируют масштабировать проект и применять AR-очки и в других отраслях хирургии.

Еще одна область применения технологии – обучение ординаторов, которые смогут выполнять оперативные вмешательства под контролем опытных хирургов-ментов. По мнению разработчиков, использование в процессе подготовки врачей системы дополненной реальности позволит ускорить формирование высококвалифицированных кадров и в совокупности приведет к меньшему количеству интраоперационных ошибок и послеоперационных осложнений у пациентов и повысит качество оказываемой медицинской помощи.