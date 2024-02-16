Индекс цифровой грамотности - 2023: В России стало немного больше людей с продвинутым уровнем цифровых компетенций

Аналитический центр НАФИ на протяжении нескольких лет проводит комплексную оценку цифровых компетенций россиян. Измерения уровня цифровой грамотности проводились в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг. с использованием платформы для оценки цифровой грамотности «Цифровой гражданин». За последний год в России стало на 4 п.п. больше людей с продвинутым уровнем цифровой грамотности, однако большую тревогу у аналитиков вызывают навыки безопасного поведения пользователей в цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Общий уровень цифровой грамотности

Индекс цифровой грамотности измеряется в процентных пунктах (п.п), его значение может варьироваться от 0 (цифровая грамотность отсутствует) до 100 (абсолютное владение цифровыми компетенциями).

По итогам 2023 г. индекс цифровой грамотности россиян составляет 71 п.п.

У мужчин наблюдается более высокий уровень цифровой грамотности, чем у женщин (72 п.п. против 70 п.п.). Также он выше у россиян от 35 до 54 лет (73 п.п.), а ниже — у молодежи (среди тех, кому от 18 до 24 лет — 69 п.п.).

Кроме того, цифровая грамотность россиян зависит от населенного пункта. Так, жители небольших городов и сел обладают уровнем цифровой грамотности в 71 п.п., а у проживающих в городах-миллионниках среднее значение индекса составляет 75 п.п.

Динамика наблюдений показывает, что рост цифровых компетенций россиян, который шел планомерно с 2018 до 2022 гг., в 2023 г. приостановился, и в сравнении с 2022 г. общий индекс остался без статистически значимых изменений.

«Индекс цифровой грамотности НАФИ по шкале от 0 (цифровая грамотность отсутствует) до 100 (абсолютная цифровая грамотность)», в процентных пунктах

«Отсутствие динамики Индекса цифровой грамотности в последние годы во многом обусловлено смещением фокуса внимания людей с темы саморазвития (сформированного в пандемию) в направлении других сфер жизни. Развитие цифровых компетенций в ближайшие годы будет предопределяться степенью популяризации новейших технологий в обществе, проведением офлайн и онлайн мероприятий, посвященных киберграмотности, цифровой безопасности, развитию цифровых креативных индустрий», — сказал заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов.

По уровню цифровой грамотности жители России делятся на три условные группы.

Первая — те, кто обладает начальным уровнем цифровой грамотности. Сегодня это 4% населения (на 2 п.п. больше, чем в 2022 г.).



Типичный портрет — подросток или пенсионер без высшего образования, проживающий в крупных городах с развитой инфраструктурой, плотной информационной средой, высоким темпом жизни и, соответственно, медиапотреблением.

Вторая — те, кто обладает базовым уровнем цифровой грамотности. Это почти две трети россиян — 63% (на 6 п.п. меньше чем в 2022 г., было 69%).

Типичный портрет — молодая женщина до 24 лет, учащаяся или работающая на государственной или муниципальной службе, в бюджетном учреждении.

Третья — те, кто обладает продвинутым уровнем цифровой грамотности. К этой группе относится каждый третий (33%) житель России (в 2022 г. — 29%; рост на 4 п.п.).

Типичный портрет — мужчина от 25 до 45 лет, имеющий высшее образование, работающий руководителем или квалифицированным специалистом и проживающий в одном из городов-миллионников.

Исследование показало, что больше всего за последний год сократилась группа со средним уровнем компетенций. Отток из нее произошел преимущественно в группу с продвинутым уровнем. Главным образом, активное развитие цифровых компетенций демонстрировали работающие россияне (у них уровень цифровых компетенций вырос с 24% до 36% за год), жители городов-миллионников и участники исследования в возрасте от 35 до 54 лет.

Как меняются отдельные компетенции

Измерение общего индекса цифровой грамотности россиян включает измерение пяти подындексов в качестве составных частей.

Подындекс «Информационная грамотность» отражает навыки поиска информации в интернете, работы с различными видами данных и оценку достоверности сообщений в сети.

Подындекс «Коммуникативная грамотность» включает умение пользоваться различными видами онлайн-сервисов и электронных устройств для общения, соблюдение норм общения в сети.

Подындекс «Создание цифрового контента» агрегирует компетенции по созданию и редактированию цифрового контента, понимание принципов авторского права в сети.

Подындекс «Цифровая безопасность» показывает умение оценивать риски мошенничества, знание мер по обеспечению безопасности персональных данных, понимание негативного влияния, которое цифровые устройства оказывают на окружающую среду, физическое и психическое здоровье человека.

Подындекс «Навыки решения проблем в цифровой среде» включает навыки пользования мобильными приложениями и компьютерными программами для повседневных задач, получения новых знаний в сфере цифровых технологий, умение решать аппаратные и программные проблемы.

Подындексы, также как основной индекс, измеряются в процентных пунктах (п.п), и их значение может варьироваться от 0 до 100.

Исходя из оценки подындексов, на текущий момент лучше всего у россиян развиты информационная и коммуникационная грамотность, а также навыки решения проблем в цифровой среде (подындексы составили 73 п.п., 72 п.п. и 72 п.п. соответственно).

Хуже — компетенции в сфере цифровой безопасности (70 п.п.) и создания контента (68 п.п.).

При этом если навыки по работе с контентом среди населения в динамике последних трех лет растут быстрыми темпами (подындекс с 2020 г. вырос на 15 п.п.), то вопросы цифровой безопасности вызывают тревогу. Подындекс «Цифровая безопасность» в 2020 г. входил в топ-3 и был одним из лидеров по навыкам и компетенциям, а сейчас, наряду с ростом мошеннических угроз, он опустился на предпоследнее место.

Компоненты Индекса цифровой грамотности (2020-2023 гг.), в процентных пунктах

Тимур Аймалетдинов, заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ: «Исследование показало, что несмотря на отсутствие яркой динамики цифровой грамотности у россиян в целом, есть отдельные социальные группы и отдельные темы, по которым цифровые компетенции россиян сильно отличаются и именно диагностические инструменты, тесты и чекапы, позволяют эти пробелы выявлять. Так, например, актуальным для многих россиян остается вопрос кибербезопасности — прежде всего, такие темы, как распознавание мошенничества и рисков социальной инженерии, защита персональных данных, политика паролей. Просвещение по этим вопросам может происходить в разных форматах — от образовательных курсов и открытых лекций, до корпоративного обучения. Один из таких курсов разработан специалистами НАФИ для сотрудников организаций именно по итогам тестирований — то есть посвящен самым актуальным вопросам использования цифровых технологий на работе» .

Методология: Результаты исследования сравнимы с предыдущими волнами: на протяжении всего периода мониторинга НАФИ применяет международную методику DigComp, разработанную Объединенным исследовательским центром (Joint Research Centre) Европейской Комиссии. В рамках подхода оценка цифровых компетенций проводится по пяти сферам: информационная грамотность, коммуникативная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность и навыки решения проблем в цифровой среде. Последнее всероссийское тестирование проведено НАФИ в 2023 г. с использованием платформы для оценки цифровой грамотности «Цифровой гражданин».

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