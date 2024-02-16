HRlink: рынок сервисов кадрового ЭДО вырастет в два раза к концу 2024 года

Способствовать развитию сегмента КЭДО в России будут нормализация практики отказа от бумаги в HR, прогнозируемость результатов внедрения сервисов, эксперимент по использованию КЭДО в госсекторе, а также общий тренд на создание более комфортных условий для сотрудников.

Кадровый ЭДО уже стал нормой для российских компаний. Большинство отраслевых лидеров внедрило сервисы безбумажного HR – теперь в гонку вступили последователи. Стремительно растет спрос на системы электронного документооборота для кадрового делопроизводства со стороны среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В 2024 г. увеличится интерес к таким сервисам и со стороны государственного сектора – это связано с проведением эксперимента по использованию КЭДО в госсекторе, который закончится 31 мая 2024 г. В HRlink прогнозируют, что результатом тестового периода станет полный переход министерств на КЭДО. Также в 2024 г. продолжится волна внедрений платформ для ведения КДП в безбумажном формате в образовательной сфере, среди университетов. Активно пилотные проекты начнут развертывать региональные институты власти.

«Мы видим, что госсектор начал активно переходить на кадровый ЭДО. От бумаги в КДП отказываются целыми регионами: например, в прошлом году такой проект HRlink реализовал в одном из российских регионов, где к нашей платформе потребовалось подключить несколько тысяч организаций. В 2024 г. мы реализуем пилоты для еще нескольких субъектов России, которые намерены масштабировать работу на все подведомственные структуры уже годом позднее», - сказал партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

В течение последних трех лет интенсивного развития сервисов для безбумажного документооборота разработчики наращивали функциональность и создавали продукты, которые действительно решат проблемы заказчиков и закроют узкие места в HR-процессах. Сегодня на рынке уже достаточно зрелых решений, поэтому разработчики начнут больше акцентировать внимание на увеличении производительности платформ и их надежности.

Кроме того, разработчики будут стремиться упростить возможность интеграции сервисов с корпоративными платформами, а также сегментировать подходы к внедрению решений с учетом отраслевых особенностей заказчика. Опыт показывает, что реализация проектов развертывания КЭДО, например, в ИТ-компаниях или на производстве значительно отличается по подходам и методикам.

«Сегодня КЭДО – показатель зрелости и важный элемент привлекательности компании в борьбе за таланты. Ведение КДП в бумажном формате теперь воспринимается соискателями как недостаток и негативно влияет на решение кандидатов при выборе места работы. На фоне острого дефицита специалистов это дополнительно стимулирует рынок – в итоге, по нашим оценкам, он вырастет минимум в два раза за 2024 г.», – сказал Дмитрий Махлин.

По прогнозам HRlink, поступательное расширение рынка кадрового ЭДО в 2024 г. будет предшествовать взрывному росту этого сегмента, который ожидается в 2025 г. Уже в 2025 г. он может стать частично обязательным для ряда отраслей.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.