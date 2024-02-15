Первую в России ипотеку с помощью биометрии выдал банк ДОМ.РФ

Семья из Подмосковья оформила первый в России ипотечный кредит с использованием биометрии – сделка проведена банком ДОМ.РФ 13 февраля 2024 г. Клиент зарегистрировал биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) и самостоятельно открыл банковский счет, пройдя процедуру идентификации удаленно за считанные минуты. Об этом CNews сообщили представители ДОМ.РФ.

«По сути, мы реализовали полный цикл сопровождения ипотечного кредитования без посещения банка. Ранее идентификация клиентов проводилась в офисе или дистанционно – с помощью выездных мобильных банкиров. Использование биометрии позволяет расширить географию проведения таких сделок и еще больше упростить процесс. При этом заемщик не собирает никаких документов и не заполняет анкет – все данные поступают в банк автоматически из его цифрового профиля, клиенту для этого нужно всего лишь авторизоваться на «Госуслугах» и дать согласие на передачу данных», – отметил вице-президент банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Средства в размере 4,9 млн руб. семья с двумя детьми потратила на покупку квартиры в рамках программы «Семейной ипотеки» в жилом комплексе ГК «ПИК». Кредитная документация была подписана в электронном формате с помощью электронной цифровой подписи, которую выпустил клиенту застройщик. Оформление закладной и регистрация сделки в Росреестре также пройдут в онлайн-формате в ближайшие дни.

«Запуск новой цифровой услуги – еще один важный этап развития банка ДОМ.РФ как универсальной с точки зрения оказания услуг финансовой организации. В этом смысле мы нацелены предоставлять клиентам максимально широкий спектр возможностей. В краткосрочной перспективе сделки с биометрией не будут носить массовый характер. Однако использование этой технологии масштабируется после упрощения процедуры регистрации биометрических данных. С такой инициативой 14 февраля вышло Минцифры России», – Сказал вице-президент банка ДОМ.РФ Николай Козак.

Зарегистрировать биометрические данные можно в отделении любого банка, участвующего в сборе биометрических данных, для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». Сотрудник банка сделает фотографию и запись голоса и внесет данные в ЕБС.