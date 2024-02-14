CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Исследование АФТ: в мире количество клиентов, пользующихся сервисами через открытые API, может увеличиться более чем в два раза к 2025 году

Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «Открытые экосистемы и открытые API. Глобальные тренды. Перспективы развития в России» – это обзор мирового опыта применения подходов к внедрению и развитию открытых API в западных странах и странах БРИКС. Исследование позволяет понять, какие факторы влияют на эффективность внедрения концепции открытых данных, а также оценить возможность применения наиболее успешных мировых практик в России. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

Согласно данным исследования, общее число клиентов, предоставивших согласие на передачу своих данных и пользующихся сервисами через открытые API, в мире превышает 180 млн человек. При этом наибольшую востребованность сервисов на базе открытых API демонстрируют США, где их использует 19% населения, на втором месте – Бразилия с показателем 17%. Согласно прогнозу аналитиков, при сохранении текущих темпов роста общая численность клиентов в мире, использующих открытые API, достигнет к 2025 г. 380 млн человек, то есть вырастет более чем в два раза.

Анализ международного опыта показал, что успешные примеры внедрения стандартов открытых API основаны на трех факторах: наличие востребованных у населения сервисов на базе открытых API, доверие клиентов к технологии обмена данными и готовность технической инфраструктуры обмена данными и управления согласиями.

«Внедрение открытых API обеспечивает развитие принципа «человекоцентричности» и способствует развитию конкуренции. При этом ключевой фактор эффективного развития открытых API – удобный клиентский путь. Так, Индия, сумевшая успешно оптимизировать клиентский путь, продемонстрировала самые высокие темпы прироста пользователей открытых API – за 2023 г. количество подключенных клиентов выросло в 12 раз», – отметила руководитель управления стратегии, исследований и аналитики АФТ Марианна Данилина.

***

«Ассоциация ФинТех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора.

В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, «Национальная система платежных карт» (НСПК), «Киви Банк», «Ак Барс Банк», «Тинькофф Банк», Райффайзенбанк, ДОМ.РФ, «Московская Биржа», «Страховой Дом ВСК»; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Почта Банк», «Абсолют Банк», «АльфаСтрахование», «Капитал Лайф», Московский кредитный банк, «Кредит Европа Банк (Россия)», «Банк Русский Стандарт», «Банк Синара», «Яндекс», «Ингосстрах», Yadro, Atomyze, «Центр Инвест», «ОТП Банк», «Диасофт», «Рунет Бизнес Системы», «ФлексСофт», «АРТ-Финтех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, Тюменская область: Мы ждем от отечественных ИБ-решений продвинутых технологий, в том числе с применением ИИ, которые компенсируют нехватку ИБ-специалистов

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще