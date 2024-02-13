Ventra Go! выпустила API для бесшовной интеграции с HR-системами крупного ритейла

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! выпустила открытый программный интерфейс (API), который позволит крупным торговым сетям отправлять заявки на временный персонал из собственных HR-систем. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Использование API востребовано заказчиками с большим количеством территориально распределенных торговых точек и развитыми собственными ИТ-решениями. Благодаря новому функционалу директора магазинов смогут создавать и администрировать заявки на временных работников Ventra Go! в собственных внутренних информационных/WFM-системах, получать аналитику и отчетность по заданиям и затратам в привычном для них формате. Это позволит выстроить бесшовный бизнес-процесс для гарантированного закрытия потребности во временном персонале.

«Сегодня крупный ритейл постоянно нуждается в большом объеме временного персонала: с учетом максимизации экономической и процессной эффективности доля временных исполнителей в торговых точках достигает 30%. Ядро наших клиентов — большие современные компании с развитым собственным ИТ-ландшафтом. Именно у них мы увидели запрос на решение, которое позволило бы компаниям быстро закрывать потребность в исполнителях в рамках собственных информационных систем. Такое решение позволяет Ventra Go! соответствовать требованиям крупных клиентов, оставаясь в свою очередь гибким и удобным для исполнителей», — сказал Владимир Алешин, директор по продукту Ventra Go!.

Таким образом, клиентам Ventra Go! доступны два сценария: размещение заданий для исполнителей напрямую через клиентскую версию мобильного приложения Ventra Go! или передача данных из своих систем по API.

Ventra Go! уже реализовала интеграцию по API с партнерами из крупного ритейла. С 2020 г. цифровая платформа помогает ритейлерам ежедневно закрывать потребности в предоставлении временного персонала в тысячах торговых точек, распределенных по разным регионам страны.

***

Ventra Go! — цифровая платформа гибкой занятости и мобильное приложение. Ventra Go! работает по uber-модели: объединяет заказчиков и исполнителей, обеспечивая первым быстрое закрытие потребности в проверенном временном персонале, а вторым — ежедневные выплаты и возможность решать, где и когда они хотят работать.

Ventra Go! работает с 2020 г. Сегодня платформа насчитывает более 850 тыс. исполнителей и 12 тыс. торговых точек. Платформу используют российские бренды из сегментов ритейла, FMCG, e-commerce во всех регионах России. В 2021 г. платформа привлекла инвестиции в размере 700 млн руб. от VIM Capital.