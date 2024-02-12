Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений

ПО «Электроприбор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эффективность использования станков c ЧПУ на фрезерном и токарном участках за счет внедрения системы цифровизации производства «Платон» собственной разработки. Решение обеспечивает оперативный сбор данных с оборудования и анализирует эффективность работы станочного парка. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

ERP-система «Платон», разработанная специалистами ПО «Электроприбор» (входит в «Росэлектронику» в составе концерна «Автоматика») обрабатывает данные, собранные с применением технологии промышленного Интернета вещей с производственного оборудования. Анализ полученной информации о количестве изготовленных деталей, времени простоя станка, времени работы управляющих программ позволил повысить эффективность использования станков и получить по итогам 2023 г экономический эффект от цифрового управления станками в размере 3 млн руб. В период опытной эксплуатации цифровых решений показатель эффективности использования токарных станков с ЧПУ вырос с 50% до 70%.

«Система «Платон» представляет собой технологично-информационную среду взаимодействия людей, станков и устройств для эффективного решения задач на конкретном предприятии. На «Электроприборе» мы занимаемся поэтапным внедрением нашей разработки в процесс производства и уже можем оценить эффект от ее применения. По итогам IV квартала 2023 г. предприятие нарастило объем выпуска продукции токарного участка с ЧПУ более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 г. и более чем в четыре раза по сравнению с 2021 г.», – сказал генеральный директор ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Управление производством на базе «Платона» начинается с планирования изделий и включает в себя MRP-решение по расчету потребностей в деталях и сборочных единицах. Решение также обеспечивает цифровой контроль производства с детализацией до станков с ЧПУ, где движение и трансформация материального потока определяет автоматический сбор затрат и их цифровой анализ с детализацией до каждой запускаемой в производство партии деталей.

***

Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 г., в 2009 г. вошел в состав госкорпорации «Ростех». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.