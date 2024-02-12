Компания ЭОС выпустила новую версию сервера мобильных приложений (CMP) для EOSmobile

Мобильные приложения компании ЭОС постоянно совершенствуются, становясь еще функциональнее и удобнее в использовании. Улучшения затрагивают как собственно мобильное приложение EOSmobile, так и сервер мобильных приложений (CMP). Очередное обновление CMP уже доступно для скачивания. Об этом CNews сообщили представители ООО «Электронные офисные системы (Софт)».

В СМР 4.8 команда разработчиков реализовала много существенных функциональных улучшений. Они будут полезны любым категориям «мобильных» пользователей, а также помощникам руководителей, администраторам и технологам. Представляем вашему вниманию краткий обзор возможностей новой версии.

СМР 4.8 поддерживает работу одного пользователя за нескольких должностных лиц. Это полезно в ситуациях, когда сотрудник исполняет в организации обязанности по двум или более должностям. Он сможет переключаться между ними через рабочий стол EOSmobile и работать с документами и проектами документов по всем занимаемым должностям.

В профиле на СМР пользователя, работающего с помощником, можно назначить несколько помощников. Там же настраиваются параметры получения проектов документов через помощника(-ов). В зависимости от настроек руководитель может получать через помощников все проекты документов либо по выбору: только на подпись или только на визирование.

В профиль пользователя на СМР добавлен параметр «Не скачивать автоматически файлы для отчетов, виз и подписей» (по умолчанию включен). Это существенно сократит время загрузки (синхронизации) документа и сэкономит место на устройстве. Данный параметр будет особенно полезен для документов, содержащих большое количество поручений и, соответственно, отчетов с файлами. При необходимо файлы можно будет скачать по нажатию на нужный файл.

Метка «виза» теперь будет синхронизироваться между устройствами пользователя. Это удобно, если пользователь работает в EOSmobile одновременно с нескольких устройств (например, телефон и планшет) и для него важно видеть актуальные данные и состояния на обоих устройствах.

Раздел «Перезагрузка документов» в CMP позволяет администратору в принудительном порядке перезагружать документ (РК / РКПД).

Эта возможность полезна, например, в ситуации, когда нужно срочно отозвать документ с устройства пользователя (фактически удалить), чтобы прислать его актуальную версию. В ситуации, когда к карточке прикрепили не все файлы или ошибочно прикрепили ненужные, знакомы многим — исправлять ошибки подобного рода станет намного проще.

Версия 4.8 позволяет системе не только логически удалять бездействующего длительное время пользователя, но и автоматически восстанавливать его. Это позволяют делать два параметра блока «Общесистемные настройки» на CMP.

«Логически удалять бездействующего пользователя» (по умолчанию «30 дней»). Ели пользователь длительное время не работает в EOSmobile, система может автоматически удалить его и его документы, что существенно снизит нагрузку на сервер и СМР.



«Автоматически восстанавливать логически удаленного пользователя» (по умолчанию включен). Данный параметр позволит пользователю быстро вернуться к работе в EOSmobile. Эта возможность полезна, когда пользователь возвращается после длительного отсутствия — например, после пребывания на больничном свыше 30 дней. Чтобы активировать его профиль на СМР, не нужно будет обращаться в техподдержку.



Начиная с СМР 4.8 в систему протоколирования СЭД «ДЕЛО» будут добавляться записи о действиях в СМР и EOSmobile (выгрузке, открытии, скачивании РК/РКПД, открытии и экспорте файлов и др.).

Есть и другие изменения в обновленном CMP. В частности, появилась возможность получать Push-уведомления от RuStore (Android). В раздел «Пользователи» CMP добавлена поддержка новой ОС «Аврора», отечественной операционной системы. Напомним, что мобильное приложение EOSmobile теперь может работать на российском планшете Fplus Т1100-RUS с ОС «Аврора».

CMP 4.8. поддерживает версии СЭД «ДЕЛО» 20.4 и 22.2. Более ранние версии поддерживаться не будут.