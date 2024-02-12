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IBS разработала для «ЕвроХима» рекомендательную систему по управлению технологическим процессом производства NPK-удобрений

Группа компаний IBS помогла «ЕвроХиму» создать рекомендательную систему, которая максимизирует выработку удобрений и повышает стабильность производственного процесса.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — российский производитель минеральных удобрений. Компания уделяет особое внимание вопросам цифровизации производственных процессов, опираясь на накопленный опыт и лучшие мировые практики.

Рекомендательная система, разработанная для «ЕвроХима», представляет собой программное обеспечение для оптимизации технологических процессов производства NPK-удобрений. В ее разработке были задействованы компания IBS, кросс-функциональная команда «ЕвроХима», состоящая из R&D-специалистов «ПроТех Лаба», сотрудников компании «Цифровые технологии и платформы» и работников «Невинномысского Азота». Проект реализовывался с ноября 2022 г. по май 2023 г.

На основе анализа исторических данных по выпуску продукции команда создала оптимизатор, который увеличивает выработку продукции всех выпускаемых марок с учетом компонентного состава, лабораторных анализов входного сырья и готового продукта, допустимых расходов входящего сырья и других технологических ограничений.

Рекомендательную систему развернули на двух линиях производства сложных минеральных удобрений «Невинномысского Азота» — предприятия «ЕвроХима» в Ставропольском крае. Она интегрирована в существующую MES-систему предприятия (система управления производственными процессами). Разработка позволяет обеспечивать оптимальные параметры при ведении технологического режима, повышать выпуск и снижать возможные потери и эксплуатационные затраты.

Повышение выработки подтверждено в ходе балансовых испытаний. После ввода рекомендательной системы в промышленную эксплуатацию увеличение плановой выработки для разных марок удобрений составило от 1 до 4%.

«Рекомендательная система разработана с нуля под потребности компании «ЕвроХим». При этом использовалось исключительно импортонезависимое ПО и библиотеки с открытым кодом. Пользователям системы доступен сводный дашборд, который содержит данные о производимой продукции и рекомендуемые значения технологических параметров. Основная сложность проекта была связана с тем, что на технологический процесс влияет множество факторов и нужно было учесть специфику ведения технологического процесса для каждой марки удобрений. Требовалась глубокая экспертиза в технологии и химии, которую предоставил R&D «ПроТех Лаб» и управление операционной эффективности «НевАзот», — отметил Андрей Никитин, руководитель отдела цифрового моделирования компании IBS.

Егор Скалецкий, руководитель проектов «ПроТех Лаб», сказал: «Эта награда — высокая оценка нашей совместной работы над проектом. Разработанная система предназначена для руководства и производственного персонала, включая операторов. В ней реализована модель, позволяющая оптимизировать выпуск готовой продукции с учетом всех производственных ограничений. Получившийся продукт учитывает специфику производства, в частности, реализована функциональность ручной корректировки анализов готовой продукции. Проект уже себя окупил, и я уверен, что развитие системы позволит добиться дополнительных экономических эффектов».

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