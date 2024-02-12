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«Диасофт» реализовал новый функционал для управления личными кабинетами

Компания «Диасофт» расширила возможности управления интерфейсами цифровых сервисов в программном продукте «Управление личными кабинетами». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.UP и позволяет в режиме low/no-code создавать, настраивать и развивать удобное цифровое пространство (личные кабинеты, веб-порталы) для работы сотрудников, клиентов, партнеров организации. С помощью визуального дизайнера можно быстро и просто компоновать функциональные блоки личных кабинетов, в зависимости от бизнес-задач каждой группы пользователей. В продукте реализованы возможности централизованного администрирования всех личных кабинетов организации и настройки прав доступа к личным кабинетам в соответствии с ролевыми моделями пользователей.

Настройка функционала главных страниц личных кабинетов. Реализована возможность размещения в режиме no-code в интерфейсах личных кабинетов функциональных и аналитических виджетов. Доступ ко всем необходимым операциям и данным предоставляется в едином пространстве личного кабинета, что помогает повысить эффективность работы. Аналитические инструменты в виде графиков и диаграмм позволяют пользователю контролировать ход выполнения рабочих процессов и задач, при необходимости оперативно реагировать на отклонения.

Настройка визуального оформления личных кабинетов. При необходимости соответствия дизайна интерфейса брендбуку организации продукт «Управление личными кабинетами» позволяет в онлайн-режиме настраивать, проверять и публиковать новые визуальные темы.

Удобный UX-дизайн. В вариантах стандартного оформления личных кабинетов переработаны типографика и цветовые решения для более комфортного зрительного восприятия информации пользователями.

Продукт «Управление личными кабинетами» реализован в микросервисной архитектуре, он может быть легко интегрирован в любой ИT-ландшафт организации.

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