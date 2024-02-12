Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России

Более половины юристов России (58,3%) считают низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности главным препятствием для развития креативных индустрий в стране. Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Education и XYZ, входящих в образовательную компанию Ultimate Education. Остальные препятствия, которые влияют на развитие креативных индустрий, по мнению юристов, это: недостаток финансирования отрасли (50%), отсутствие поддержки со стороны государства (41,7%), нехватка высококвалифицированных специалистов (33,3%). Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Однако, по мнению 38,5% юристов, креативные индустрии в России находятся в стадии активного развития и имеют большой потенциал. В то время как 23,1% респондентов считают, что индустрия сталкивается с серьезными препятствиями и ограничениями для развития, 19,2%, уверены в том, что рынку необходима дополнительная поддержка и финансировании, в том числе со стороны государства, еще 19,2% подчеркивают, что рынок не имеет достаточной инфраструктуры и квалифицированных специалистов для развития. При этом абсолютное большинство респондентов (83,3%) уверены, что в ближайшие 5-10 лет в России стоит ожидать роста количества и качества проектов креативной экономики.

Для развития креативных индустрий в России по мнению большинства юристов (80,8%) необходимо обеспечить получение на льготных условиях государственной и муниципальной собственности для создания креативных пространств и кластеров, а также проведения культурных мероприятий. 65,4% отмечают необходимость предоставления налоговых льгот для участников рынка, 53,8% — создание специальных фондов для финансирования проектов, а проведение образовательных программ и мастер-классов, а также оказание информационной поддержки, включая освещение деятельности субъектов креативной экономики в СМИ, поддерживают 46,2% и 38,5% респондентов соответственно.

Юристы также считают, что необходимы и законодательные изменения для дальнейшего развития креативных индустрий в стране. Наиболее важными мерами являются усиление защиты интеллектуальной собственности (61,5%) и введение налоговых льгот и стимулов для креативных компаний (61,5%). Упрощение процедуры регистрации компаний и получение разрешений и лицензий (34,6%) и разработка специальных законов и нормативных актов для креативных индустрий (23,1%) также могут способствовать стимулированию дальнейшего развития.

Сферы, которые стоит законодательно отнести к креативным индустриям в России: дизайн (графический дизайн, промышленный дизайн, дизайн среды и интерьера и т.д.) — 61,5%; кино и телевидение (сценаристика, режиссура, операторское искусство и т.д.) — 61,5%; изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика и т.д.) — 53,8%; интерактивные медиа (разработка игр, приложений, веб-сайтов и т.д.) — 53,8%; прикладное творчество (создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное искусство) — 46,2%; архитектура и градостроительство — 46,2%; литература и издательство — 46,2%;

фотография и видеосъемка — 42,3%; реклама (рекламные кампании, брендинг, PR-коммуникации и т.д.) — 38,5%; историко-культурное наследие (деятельность галерей, музеев) — 34,6%; гастрономия — 19,2%.

Спартак Хулхачиев, ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «Сегодня креативная индустрия проходит через множество вызовов, но не перестает удивлять наличием потенциала для роста. В моменте сложно придумать самый лучший юридический механизм для поддержки, но можно исходить из базовых потребностей. Индустрии нужны не только налоговые льготы, но и высокий уровень защиты объектов интеллектуальной собственности, особенно в цифровом пространстве. Только комбинирование разных стимулов позволит в озвученные сроки достичь положительных результатов. ​​Меры защиты должны обеспечивать механизмы борьбы с неправомерным использованием объектов креативной индустрии, гарантировать для авторов справедливое вознаграждение за их создание, а также обеспечивать прозрачное взаимодействие частных лиц и компаний».

Никита Данилов, генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School: «В последнее время государством разработан и принят ряд эффективных мероприятий по поддержке отечественного бизнеса, в том числе ИТ-индустрии. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, меры поддержки государства должны быть также распространены и на креативные индустрии, производящие отечественный контент и креативную продукцию. Российские исполнители, авторы, артисты чрезвычайно популярны среди отечественной аудитории. При этом правообладатели активно инвестируют в создание отечественного контента, а также продолжают экспортировать контент в ряд зарубежных стран, что способствует продвижению российских культурных ценностей. Также необходимо учитывать, что в креативных индустриях значительная доля расходов правообладателей приходится на оплату творческого вклада, то есть заработную плату и финансирование креативных специалистов и артистов. Кроме того, креативная индустрия является одной из наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавирусной инфекции и с последующими ограничениями. С целью стимулирования инвестиций российских правообладателей в производство качественного отечественного контента, поддержки российских артистов и авторов разумно предусмотреть комплекс мер государственной поддержки креативной индустрии, в том числе в части создания комплекса налоговых льгот, льгот по страховым взносам и иных мер налогового стимулирования».

Владимир Синицын, операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education: «Данные исследования подтверждают, что ситуация в креативных индустриях России достаточно оптимистична. Около 40% опрошенных представителей юридического сообщества оценивают данный сектор как растущий и обладающий значительным потенциалом для развития. Важной задачей на ближайшие годы будет являться формирование кадрового потенциала индустрии. Согласно прогнозам, ожидается, что креативные индустрии продемонстрируют рост в ближайшие 5-10 лет. Я разделяю мнение о том, что для стимулирования прогресса в секторе требуется реализация конкретных действий, включая законодательное признание и поддержку разнообразных сфер креативных индустрий. Комплексный подход к регулированию и наращиванию потенциала этого сектора способен значительно повысить его роль в экономическом и культурном развитии страны».

В исследовании использовались количественные методы, включая опрос студентов и преподавателей образовательной платформы Moscow Digital School, онлайн-школ Bang Bang Education и XYZ School. В опросе приняли участие более 700 юристов крупных российских ИТ-компаний и сотрудников юридических фирм, занимающихся интеллектуальной собственностью и информационными технологиями.

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Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) — образовательная платформа в области юриспруденции, финансов, аналитики и других white collar профессий.

Bang Bang Education (входит в Ultimate Education) — онлайн-школа дизайна и технологий.

XYZ (входит в Ultimate Education) – онлайн-школа в сфере GameDev и компьютерной графики в России и СНГ. С 2019 г. студентами школы стало более 180 тыс. человек. Сообщество школы составляет свыше 560 тыс. участников.