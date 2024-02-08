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PowerBee запустила новый облачный продукт на базе ЦОД IXcellerate

PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг, запустил свой флагманский продукт PowBee CRM на базе ЦОД IXcellerate. Решение предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками: повышения уровня лояльности, оптимизации маркетинга и улучшения качества обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители Ixcellerate.

Выпуск на рынок нового продукта стал следующим этапом развития комплексной цифровой платформы PowerBee Digital, которая объединяет CRM, систему управления целевыми мероприятиям, модуль финансового учета, активные аналитические панели и систему управления продажами. Это полностью локализованное решение с высокой производительностью.

PowBee CRM ориентировано на фармацевтическую и медицинскую отрасли. Доступ предоставляется заказчикам по подписке по модели SaaS. Платформа обрабатывает более 1 млн транзакций в неделю. Для того, чтобы поддерживать бесперебойность ее работы, а также гарантировать своим клиентам высокую скорость интеграции и возможность миграции данных с зарубежных аналогов, разработчику требовался надежный партнер – провайдер услуг ЦОД.

Заказчик искал дата-центр с большим опытом работы и высокими стандартами обслуживания. Ключевыми факторами для выбора площадки стали надежность и отказоустойчивость ЦОД, а также его высокая коннективность. Действующий контракт с IXcellerate предусматривает возможность масштабирования инфраструктуры по мере развития бизнеса и запуска новых продуктов.

Михаил Сорокин, собственник компании PowerBee: «Для нас, как и для любого провайдера облачных сервисов, даже малейший сбой в работе очень чувствителен. Мы должны быть на 100% уверены в выборе ЦОД, так как от его работы зависит бесперебойный доступ к нашей платформе из любой точки мира. Нашими решениями пользуются клиенты по всей России, а также из стран СНГ и Персидского залива. Благодаря дата-центру IXcellerate каждый из них получает безопасный доступ в любое время дня и ночи. Мы также имеем возможность круглосуточно контролировать ситуацию и работоспособность системы через удаленный мониторинг».

«Проекты по импортозамещению в нашей стране продолжают расти, в том числе и в сфере облачных сервисов. Российские разработчики выпускают продукты, сопоставимые по качеству с мировыми аналогами, и вопрос лишь упирается в то, как обеспечить безопасный и надежный доступ к ним максимальному количеству пользователей, − сказал Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate. – Наш дата-центр готов брать эту миссию на себя в долгосрочной перспективе с учетом дальнейшего роста провайдеров облачных услуг и расширения их инфраструктурной базы».

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PowerBee, российский разработчик ПО и провайдер облачных услуг. Опыт работы включает более 30 тыс. дней эксплуатации и 3 млн часов разработки, круглосуточный сервис и доступность инфраструктуры.

IXcellerate – оператор коммерческих дата-центров. IXcellerate предлагает индивидуальные решения по размещению серверного и телекоммуникационного оборудования (colocation). Услуги предоставляются на базе четырех дата-центров, расположенных на двух площадках в г. Москве (Северный и Южный кампусы). Среди заказчиков компании − глобальные и российские корпорации, финансовые организации, облачные провайдеры, поставщики онлайн-услуг, операторы связи и другие организации, обрабатывающие большие объемы данных.

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