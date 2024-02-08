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МТС Exolve научилась переводить звонки в текст

Цифровая платформа для бизнеса МТС Exolve запустила сервис автоматической текстовой расшифровки телефонных звонков на базе аудиозаписи разговоров. Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Ранее МТС Exolve предоставляла возможность записать разговор и сохранить его как аудиофайл. С новым релизом МТС Exolve позволяет не только сохранить голосовую запись, но и превратить ее в текст, чтобы оперативно получить расшифровку любого звонка. Это помогает значительно упростить работу корпоративных заказчиков, в частности отделов качества: больше не нужно прослушивать каждый разговор сотрудников поддержки с клиентами – достаточно прочитать текст и скорректировать скрипт обслуживания при следующих диалогах.

Подключить новую услугу пользователи могут бесплатно без дополнительной интеграции в личном кабинете на сайте сервиса.

Тарификация происходит по принципу pay-as-you-go, то есть пользователь платит за каждую транскрибированную минуту по окончании вызова.

В настоящий момент все записи и текстовые расшифровки хранятся в течение месяца, в ближайшем будущем пользователи смогут выбрать более длительные сроки хранения.

«Сервис транскрибации звонков открывает перед пользователями МТС Exolve новые возможности для анализа и оптимизации работы своих сотрудников, что в свою очередь способствует улучшению обслуживания клиентов и повышению эффективности бизнеса, – сказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Услуга будет востребована в клиентской поддержке, а также в образовании, маркетинге, медицине и многих других сферах, где велик объем контента, который требуется анализировать».

МТС Exolve – это облачная платформа, которая была запущена в 2023 г. и предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов бизнесом и разработчиками.

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АО МТТ («Межрегиональный ТранзитТелеком») – провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». В портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve – это облачная платформа, которая предназначена для создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 г. на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг, голосовые роботы и др.

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