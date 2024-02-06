Цифровая платформа Digital Q.UP включена в Единый реестр российского ПО

Платформа развития Digital Q.Unified Platform (Digital Q.UP), разработанная компанией «Диасофт», включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (регистрационный номер 19653).

Единая цифровая платформа Digital Q.UP позволяет создавать и выводить продукты и сервисы организации в цифровое пространство, автоматизировать бизнес-процессы по их продаже и обслуживанию, предоставляет инструменты для работы сотрудников и непрерывного мониторинга эффективности всех процессов.

Никита Маркелов, архитектор цифровой платформы компании «Диасофт», сказал: «Крупные организации, особенно финансовые, развивают свои цифровые платформы, чтобы оперативно отвечать на изменяющиеся потребности рынка, улучшать time-to-market продуктов и сервисов, оптимизировать работу персонала и взаимодействие с клиентами. Собственная разработка цифровых платформ требует огромных вложений, а мы предлагаем уже готовое решение, которое поможет закрыть широкий спектр задач цифровой трансформации».

Основные возможности платформы развития Digital Q.UP

Организация работы пользователей в цифровом пространстве. Цифровые личные кабинеты позволяют объединить в едином интерфейсе все действия, которые сотрудники организации совершают в различных системах, а также информацию, необходимую для эффективного выполнения задач. Пользователи видят, какие задачи им нужно выполнить, с каким приоритетом и в какие сроки, и совершают операции, не переключаясь между различными системами. Это значительно ускоряет и упрощает работу.

Функционал Digital Q.UP обеспечивает реализацию дистанционных каналов взаимодействия для клиентов, партнеров, контрагентов организации, а также для обмена данными с госорганами. Композиционная архитектура позволяет легко создавать любое количество цифровых кабинетов или каналов, в режиме low/no-code добавляя в них необходимые функциональные блоки.

Автоматизация бизнес-процессов. Инструментарий платформы Digital Q.UP позволяет автоматизировать сквозные процессы, в которых задействованы различные подразделения или ИТ-системы организации. Процессы могут быть полностью автоматическими или включать в себя участие пользователей на определенных шагах. В составе платформы реализован централизованный реестр процессов с возможностями их учета, группировки по бизнес-смыслам, работы с версионностью.

В состав Digital Q.UP входят инструменты для майнинга процессов, проектирования бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 и правил в нотации DMN, а также функционал для управления пользовательскими задачами.

Аналитика и мониторинг. В платформе доступен инструмент c широким выбором графиков для создания аналитических дашбордов, работа с которым позволяет анализировать данные и использовать их для решения бизнес-задач. Графики можно встраивать в виде виджетов в те системы, где они необходимы пользователям для мониторинга, контроля и аналитики процессов (АРМы сотрудников, корпоративные порталы, CRM-системы, цифровые дистанционные каналы и другие).

Замена отдельных блоков core-систем. В core-системах осуществляется учет, расчеты, хранение данных. При этом они не обладают достаточной функциональностью и гибкостью, чтобы оперативно вносить изменения для реализации бизнес-требований. Digital Q.UP содержит компоненты для переноса части функционала и процессов из core-систем на цифровую платформу. В первую очередь, это направления, где возможность оперативных изменений наиболее критична: работа с клиентскими данными, продуктами и услугами организации, сценарии и алгоритмы принятия решений, заявочные модели.

В состав платформы входят прикладные программные продукты, в том числе: «Реестр участников» для работы с клиентскими данными; «Продуктовый каталог» для гибкой настройки продуктов и услуг организации; «Кредитный конвейер» для комплексной автоматизации процессов подбора и выдачи кредитных продуктов; «Система принятия решений» для настройки произвольных сценариев и алгоритмов с готовыми интеграционными компонентами к внешним системам, таким как БКИ.

В состав платформы также входят продукты для взаимодействия с госорганами: ГИС ГМП, ГИС ЖКХ, ФНС, ФССП, ЕБС и другие.

Интеграционные возможности платформы

Для встраивания единой цифровой платформы в ИТ-ландшафт организации в нее включен специализированный low-code-инструментарий, обеспечивающий: проектирование интеграционных потоков в визуальном редакторе; применение всех существующих интеграционных паттернов и готовых коннекторов; генерацию интеграционных микросервисов; ведение централизованного реестра всех используемых интеграционных потоков.