Спрос на Directum RX со встроенным искусственным интеллектом вырос в 2,7 раза

По итогам второй половины 2023 г. интерес клиентов к интеллектуальной поставке Directum RX увеличился в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Почти в три раза вырос спрос на Directum RX Intelligence за период с июля по декабрь 2023 г. относительно первой половины 2023 г. Причем увеличилось как количество первичных продаж, так и переходов текущих клиентов на интеллектуальную систему вендора. Тренд подтверждает растущую популярность интеллектуальных технологий в бизнес-секторе.

Выбор «умной» корпоративной системы — стратегически важное решение для компании. ИИ-инструменты помогают снизить затраты и сохранять конкурентоспособность за счет автоматизации большого числа рутинных процессов.

«Причин, почему бизнес все чаще выбирает корпоративные информационные системы со встроенным искусственным интеллектом, несколько, — сказал Игорь Беляк, директор направления по искусственному интеллекту компании Directum. — Во-первых, эффективность его применения — доказанный на практике факт. На российском рынке появилось много компаний, которые успешно используют ИИ. Это вдохновляет остальных предпринимателей делать аналогичные шаги. Во-вторых, интеллектуальная функциональность в RX Intelligence постоянно расширяется. Реализация планов по применению генеративных моделей откроет бизнесу новые возможности для ускорения процессов».

Поддержка государства и налоговые льготы также играют важную роль в росте спроса. Так, в январе 2024 г. Президент России Владимир Путин утвердил 15 поручений, касающихся развития этой сферы в России, некоторые из которых напрямую затрагивают бизнес.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.