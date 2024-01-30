Сбербанк цифровизирует шедевры Пушкинского музея

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Елизавета Лихачева подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Сбербанк и Пушкинский музей будут вместе работать над оцифровкой и сохранением мирового культурного наследия для потомков. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Как отмечено в соглашении, Сбербанк и его дочерние компании и партнеры помогут музею разрабатывать современные инструменты просвещения и распространения искусства, сохранять и развивать музейные коллекции. При совместном взаимодействии планируется создание цифровой интерактивной копии музея, а также реализация экскурсионных проектов в режиме дополненной реальности. Банк и музей будут пилотировать модели машинного обучения и другие технологии искусственного интеллекта, которые могут быть полезны музею для популяризации искусства и научной деятельности.

Также в фокусе внимания — популяризация использования цифровых технологий в работе учреждений культуры. В дополнение к соглашению будет разработана детальная дорожная карта по реализации конкретных направлений сотрудничества банка и музея.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Именно сейчас и здесь искусство и технологии собираются вместе. И одного без другого в современном мире не бывает. Во-первых, любые технологии требуют вдохновения, и где черпать его, как не в культуре и искусстве. Во-вторых, искусство нужно доносить до максимально большого количества людей, в особенности молодых. И для этого нужны самые современные технологии. Мы надеемся сделать так, чтобы искусство, прекрасные коллекции и способности специалистов Пушкинского музея собирать самые уникальные выставки, стали доступными для максимального количества людей в нашей стране. Устранить барьеры, чтобы искусство было доступным для миллионов. Сегодня искусство становится предметом коллаборации с технологиями, так называемый digital art. Это дает и новые трактовки, и новые представления об исторических музеях и об очень известных картинах, помогает с помощью цифровых технологий восстанавливать утраченные вещи. А еще это возможность достучаться до молодого поколения. Не всегда молодые ребята пойдут в музей, поэтому музей должен прийти к ним. И это тоже одно из направлений нашего сотрудничества. Мы должны идти туда, где находятся наши клиенты, наши дети, будущее поколение».

Елизавета Лихачева, директор Пушкинского музея: «Для любого музея современные технологии предоставляют невероятные возможности: оцифровка коллекции, использование колоссальных баз данных, возникновение не существовавших методик и инструментов для научной работы и образовательных проектов. Появление все новых и новых возможностей происходит прямо «здесь и сейчас» по мере развития технологий ИИ. Одна из важнейших целей нашей работы — оцифровка коллекции. Это, на самом деле, огромная задача, с которой не справился ни один музей мира. И мы надеемся с помощью «Сбера» оцифровать коллекцию полностью. Одновременно для нас, как для любого современного музея, одна из ключевых задач – это поиск языка общения с новой, молодой аудиторией, с людьми, которые выросли в мире цифровых технологий и не всегда обладают навыком общения с традиционными видами искусства. Цифра, ИИ открывают для музейного сообщества совершенно новые горизонты, и я рада, что Пушкинский музей пойдет по этому, в какой-то мере неизведанному, пути с таким надежным и «продвинутым» партнером как «Сбер».

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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс. Фонды музея насчитывают около 700 тыс. памятников, созданных мастерами разных эпох, – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. В Главном здании музея представлены знаковые произведения мировой живописи – картины Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Каналетто, Пуссена, мастеров Северного Возрождения и других выдающихся художников. Всемирно известна коллекция французского искусства XIX–XX веков, основу которой составили собрания меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова. Среди ее шедевров знаменитые работы Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и др. В январе 2020 г. в состав Пушкинского музея вошел Государственный центр современного искусства с филиалами во Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Томске.