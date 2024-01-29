95% москвичей пользуются цифровыми технологиями каждый день

95% москвичей пользуются цифровыми технологиями и сервисами ежедневно или даже несколько раз в день, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий по итогам опроса горожан. Независимо от возраста жители все чаще доверяют «цифре» решение повседневных задач, общаются в социальных сетях и мессенджерах, пользуются онлайн-сервисами для игр и развлечений. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Жизнь в большом городе сегодня сложно представить без технологий. Для миллионов москвичей онлайн-сервисы и другие технологичные решения уже стали привычной частью повседневного быта. Получить госуслугу, узнать оценки ребенка, записаться к врачу, вызвать такси, заказать доставку продуктов или товаров, посмотреть кино или послушать музыку – многим жителям столицы все это удобнее и проще сделать онлайн.

«Самые активные пользователи цифровых технологий – москвичи в возрасте от 26 до 45 лет: почти 55% из них в ходе опроса ответили, что используют различные технологии более четырех раз в день. При этом важно, что даже среди горожан старше 66 лет лишь 5% заявили, что пользуются ИТ-сервисами редко или лишь несколько раз в месяц. Это подтверждает, что цифровые сервисы, доступные жителям столицы, не только полезны, но и удобны в использовании, понятны каждому. Москва продолжит развивать цифровую экосистему города, чтобы еще больше повседневных задач жители могли решить онлайн, а также совместно с операторами обеспечивать высокое качество и доступность услуг связи на всей территории города», - сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сегодня любую повседневную задачу москвичи могут решить онлайн с помощью сервисов столичной цифровой экосистемы. На портале mos.ru им доступно более 400 электронных услуг и сервисов практически для всех жизненных ситуаций. Со своего компьютера или смартфона жители просматривают электронный дневник ребенка и свою электронную медкарту, записываются к врачу, передают показания счетчиков, получают необходимые документы и городские меры поддержки, бронируют книги в городских библиотеках и даже заказывают вывоз ненужной техники, мебели и металлических предметов. На портале mos.ru зарегистрировано уже более 15,8 млн человек, ежедневно они пользуются городскими онлайн-услугами и сервисами более 2 млн раз.

Специально для горожан Москва развивает и экосистему мобильных приложений, с помощью которых еще удобнее решать бытовые задачи. Информация о них собрана на специальной странице портала mos.ru. Жители столицы пользуются приложениями, чтобы получать привычные городские услуги, заботиться о здоровье, помогать детям в учебе и узнавать об их успеваемости, участвовать в жизни города и др.

Участвовать в жизни города москвичи могут с помощью экосистемы обратной связи. К примеру, проект «Активный гражданин» позволяет жителям участвовать в голосованиях по вопросам городского развития: выбирать названия улиц и станций метро, проекты благоустройства, программы общегородских мероприятий и многое другое. К проекту уже присоединились более 6,7 млн москвичей. Еще один полезный ресурс – портал «Наш город». С его помощью жители могут в несколько кликов сообщить городским службам о недочетах. Благодаря порталу уже решено более 8 млн вопросов. Платформа «Город идей» позволяет москвичам предложить городу свою идею, а в «Городе заданий» жители выполняют интересные задания с пользой для столицы.

Помимо городских сервисов, москвичи активно используют и другие полезные цифровые инструменты: заказывают такси и доставку продуктов, покупают товары на маркетплейсах, смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах, слушают музыку в стриминговых сервисах, читают электронные книги и др.