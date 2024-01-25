Петербургские студенты создадут социальную рекламу для Северной столицы с помощью ИИ-технологий Сбербанка

Сбербанк совместно с правительством Санкт-Петербурга и партнерами – вузами и профильными организациями в сфере рекламы – запускает ко Дню российского студенчества молодежный образовательный проект «СделAI лучше».

Студенты Петербурга смогут создать социальную рекламу с помощью искусственного интеллекта, в частности бесплатной нейросети Kandinsky, а лучшие работы разместятся в общественных пространствах города. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Предложить оригинальные концепции плакатов социальной направленности с мотивирующими лозунгами можно до 25 февраля 2024 г. Темы проекта – экология в городе, жизнь без наркотиков, сохранение культурного наследия Петербурга. Для повышения уровня ИИ-грамотности участники могут вначале пройти бесплатный курс «СберУниверситета» «Генеративное искусство» и уже затем приступать к творчеству.

Экспертный совет, в который вошли представители Сбербанка, правительства, вузов и общественных организаций Санкт-Петербурга, выберет лучшие работы для открытого голосования. Оно пройдет с 11 по 22 марта 2024 г., и по его итогам определятся лидеры проекта, которые отправятся в Москву на тематическую экскурсию и дадут интервью в одном из влиятельных СМИ Северо-Западного региона.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу: «Студенчество – время пробовать, творить, искать новые решения и инструменты. Наш проект дает такие возможности. Уверен, участники получат увлекательный и полезный опыт, а Петербург — социальную рекламу нового качества. Поздравляю всех студентов с праздником и желаю удачи и успехов».

Владимир Рябовол, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ администрации Санкт-Петербурга: «Проект Сбера – это смелый, интересный эксперимент в области высоких технологий, направленный на достижение общественно полезных целей. Запрос на свежие, новые идеи и решения в этом сегменте очень высок. Надеюсь, нам удастся изменить устоявшиеся шаблоны, уйти от сформировавшихся стереотипов. В этой части нам очень симпатичен подход Cбера, ориентированный на молодежную, студенческую аудиторию. Уверен, у нас все получится!».

Социальная реклама в рамках проекта рассматривается как вид некоммерческой рекламы, которая призвана повлиять на формирование у горожан приверженности к нравственным ценностям.

Проект «СделAI лучше» направлен на вовлечение молодых людей в социальную жизнь города через реализацию их творческого потенциала. Партнеры проекта: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга; Комиссия по социальной рекламе и рекламе, представляющей особую общественную значимость; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга; Молодежная коллегия Санкт-Петербурга; СРО «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет»; Санкт-Петербургский государственный университет; Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица.

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