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3data повысила мощность дата-центра на шоссе Энтузиастов на 25%

После проведения плановых работ по увеличению общей энергоемкости дата-центра «Э2», расположенного на шоссе Энтузиастов, подведенная к объекту мощность увеличилась на 300 кВт. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Центр обработки данных был запущен в коммерческую эксплуатацию в 2019 г. Один из крупнейших ЦОДов 3data располагает тремя этажами машинных залов с полным соответствием международным требованиям к надежности и безопасности на уровне Tier 3.

Дата-центр «Э2» в течение нескольких лет был полностью законтрактован клиентами, но увеличение подведенной мощности позволяет осуществить масштабирование действующих заказчиков, а также предоставить возможность размещения своей инфраструктуры для новых. Общая энергоемкость ЦОДа выросла на 25% и составляет 1,4 МВт.

«У нас крупнейшая сеть дата-центров в стране по количеству ЦОДов, и нам необходимо не только строить новые площадки, но и развивать действующие. Заказчикам часто требуется масштабирование, и мы не можем не учитывать это в наших планах. На «Э2» наблюдается повышенный спрос, поэтому наши технические специалисты проделали большую работу по обеспечению новых мощностей на объекте», - отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Общая вместимость ЦОДа «Э2» составляет 225 стойко-мест. Также в дата-центре развернут кластер облачной платформы RCloud by 3data, которая обеспечивает заказчиков различными облачными услугами и сервисами.

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